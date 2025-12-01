Tras las repetidas infidelidades de Christian Cueva , Pamela López reveló que se sometió a un examen de ETS y sorprendió al público con los impactantes resultados.

Pamela López causó gran impacto durante una transmisión en vivo al referirse al vínculo matrimonial que aún mantiene con Christian Cueva. La animadora confesó sentir vergüenza ante la constante aparición de nuevas mujeres que aseguran haber tenido un romance oculto con el futbolista mientras eran una familia.

Debido a esta situación, reveló que decidió someterse a una delicada prueba médica cuyos resultados dejaron sorprendidos a todos.

Pamela López se somete a examen de ETS y reacción causa impacto

Pamela López volvió a referirse a Christian Cueva y sorprendió al pedirle públicamente el divorcio, expresando el malestar que le genera seguir siendo su esposa mientras continúan apareciendo nuevas mujeres que aseguran haber mantenido un romance oculto con él.

La animadora confesó sentir “asco” de seguir vinculada legalmente al futbolista y quedar expuesta por las constantes infidelidades con distintas figuras de la farándula, quienes no dudan en revelar sus encuentros o coqueteos con el jugador.

“El título de esposa, a estas alturas, me avergüenza. Por eso le he solicitado el divorcio de manera pública; no quiero seguir atada. Cada día aparece alguien más y esto nunca termina”, expresó.

En medio de ello, sorprendió al revelar los resultados de los exámenes de enfermedades de transmisión sexual (ETS) que se realizó para descartar algún contagio, tomando en cuenta que mantuvo intimidad con Cueva hasta poco antes de publicar su comunicado, cuando ya se le relacionaba con Pamela Franco y otras mujeres.

“Esto es una caja de pandora; siempre surge alguien nuevo diciendo que él escribió, que la buscó. Y yo digo: ‘qué asco’. Gracias a Dios me hice un chequeo y no tengo ninguna enfermedad, porque incluso eso podría haber ocurrido”, añadió.

La novia de Paul Michael destacó que los resultados salieron favorables, insinuando que Cueva habría tomado precauciones en sus encuentros con todas sus amantes. Sin embargo, sus declaraciones no fueron bien recibidas por algunos seguidores, quienes cuestionaron que continúe hablando del tema.