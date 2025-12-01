Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ES OFICIAL | Doble pensión en diciembre para algunos jubilados de la ONP: Conoce quiénes accederán

Pamela López se hace examen de ETS tras infidelidades de Christian Cueva y resultados dejan en shock: "Qué asco"

Tras las repetidas infidelidades de Christian Cueva, Pamela López reveló que se sometió a un examen de ETS y sorprendió al público con los impactantes resultados.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Pamela López se hace examen de ETS tras infidelidades de Christian Cueva y resultados dejan en shock: "Qué asco"
    Pamela López se hace examen de ETS tras infidelidades de Christian Cueva y resultados dejan en shock. | Composición Wapa
    Pamela López se hace examen de ETS tras infidelidades de Christian Cueva y resultados dejan en shock: "Qué asco"

    Pamela López causó gran impacto durante una transmisión en vivo al referirse al vínculo matrimonial que aún mantiene con Christian Cueva. La animadora confesó sentir vergüenza ante la constante aparición de nuevas mujeres que aseguran haber tenido un romance oculto con el futbolista mientras eran una familia.

    Debido a esta situación, reveló que decidió someterse a una delicada prueba médica cuyos resultados dejaron sorprendidos a todos.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Foto inédita muestra el verdadero trato de Julián Alexander con la hija menor de Ethel Pozo: "Criar a una..."

    Pamela López se somete a examen de ETS y reacción causa impacto

    Pamela López volvió a referirse a Christian Cueva y sorprendió al pedirle públicamente el divorcio, expresando el malestar que le genera seguir siendo su esposa mientras continúan apareciendo nuevas mujeres que aseguran haber mantenido un romance oculto con él.

    La animadora confesó sentir “asco” de seguir vinculada legalmente al futbolista y quedar expuesta por las constantes infidelidades con distintas figuras de la farándula, quienes no dudan en revelar sus encuentros o coqueteos con el jugador.

    El título de esposa, a estas alturas, me avergüenza. Por eso le he solicitado el divorcio de manera pública; no quiero seguir atada. Cada día aparece alguien más y esto nunca termina”, expresó.

    En medio de ello, sorprendió al revelar los resultados de los exámenes de enfermedades de transmisión sexual (ETS) que se realizó para descartar algún contagio, tomando en cuenta que mantuvo intimidad con Cueva hasta poco antes de publicar su comunicado, cuando ya se le relacionaba con Pamela Franco y otras mujeres.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Fallece actriz y reconocida productora que dejó huella en América TV tras un delicado estado de salud

    Esto es una caja de pandora; siempre surge alguien nuevo diciendo que él escribió, que la buscó. Y yo digo: ‘qué asco’. Gracias a Dios me hice un chequeo y no tengo ninguna enfermedad, porque incluso eso podría haber ocurrido”, añadió.

    La novia de Paul Michael destacó que los resultados salieron favorables, insinuando que Cueva habría tomado precauciones en sus encuentros con todas sus amantes. Sin embargo, sus declaraciones no fueron bien recibidas por algunos seguidores, quienes cuestionaron que continúe hablando del tema.

    Ante las críticas, López aclaró que esta es su manera de generar ingresos para mantener a sus hijos y que no piensa dejar de hacerlo. “Seguiré hablando cuantas veces quiera y, si no te gusta, puedes cerrar mi en vivo. Yo soy feliz así; yo facturo de esta manera. A mí me pagan por esto y, si no tienes esa oportunidad, lo siento. Yo seguiré usando el medio que me funciona”, concluyó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Pamela López se hace examen de ETS tras infidelidades de Christian Cueva y resultados dejan en shock: "Qué asco"
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Fallece actriz y reconocida productora que dejó huella en América TV tras un delicado estado de salud

    Foto inédita muestra el verdadero trato de Julián Alexander con la hija menor de Ethel Pozo: "Criar a una..."

    Pati Lorena NO CALLA y cuenta la verdad sobre supuesto romance entre Ethel y Yaco: "Sí hubo el..."

    Susy Díaz está ‘harta’ de su hija Florcita: “No la puedo botar de mi casa, no paga alquiler, agua ni luz”

    Natalia Salas se prepara para una NUEVA cirugía por el cáncer, antes de acabar el año: “Me quitaré ovarios y trompas”

    Lo más vistos en Farándula

    Hija mayor de Melissa Klug se muestra vulnerable por dolorosa pérdida tras exponer ecografía: "La estoy pasando mal"

    Productor de ‘América Hoy’ deja en shock con su salida y deja DESGARRADOR MENSAJE: “No es nada fácil”

    Natalie Vértiz comparte sentido mensaje en medio de rumores de romance oculto entre Yaco y Ethel Pozo: “Un corazón…”

    Don Pedrito: ¿Qué fue de la vida del popular cocinero recordado por su famoso “cusí cusá” y peculiares recetas?

    ¡DE MESERA A ESTRELLA! La historia de Gabriela, la joven que hoy impacta como Michael Jackson en ‘Yo Soy’

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    d'Uchis Sweets & Cakes

    Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!

    PRECIO

    S/ 79.90
    Comprar

    Q Spa & Wellness

    Full day Spa para uno o dos con masajes y más

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;