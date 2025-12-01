El esposo de Ethel Pozo sorprendió con una publicación junto a la hija menor de la conductora, en medio del escándalo que la rodea al ser vinculada con Yaco Eskenazi.

Mientras los rumores sobre la vida personal de Ethel Pozo siguen generando comentarios, una escena familiar protagonizada por Julián Alexander ha sorprendido a todos. En redes sociales, el director dejó ver cómo se ha integrado a la rutina y crianza de la hija menor de la presentadora. La fotografía se volvió tendencia por la naturalidad del vínculo que comparten. ¿Cómo se llevan realmente?

El gesto de Julián Alexander que muestra su verdadera conexión con la hija menor de Ethel Pozo

El nombre de Ethel Pozo vuelve a ocupar titulares luego de que surgieran rumores sobre una presunta cercanía con Yaco Eskenazi durante las grabaciones de 'Mi mamá cocina mejor que la tuya', pese a que él continúa casado con Natalie Vértiz.

Mientras la conversación avanza en redes y programas de espectáculos, la conductora solo ha dado una versión: lo ha negado de manera tajante en su cuenta oficial. Esta situación se produce justo cuando también se habla sobre un posible cambio en su futuro televisivo ante la supuesta mudanza de Gisela Valcárcel a Panamericana TV.

En medio de ese clima de especulación, ha sido Julián Alexander quien ha demostrado mayor solidez emocional dentro de su hogar. El director no solo respalda a Ethel públicamente, sino que también acompaña de cerca la dinámica familiar, especialmente ahora que solo la hija menor permanece en casa tras la mudanza de la mayor a España.

Una reciente publicación en Instagram dejó ver la relación que ha construido con la adolescente de 16 años. En la imagen, ambos aparecen sonrientes, dejando ver una complicidad que va más allá del simple rol de padrastro: Julián se ha convertido en una figura constante y afectuosa para la joven.

Junto a la fotografía, compartió un mensaje que terminó de confirmar el lazo que han formado: "La parte más bonita de criar a una adolescente es ser su amigo/ cómplice/ partner y un largo etc... de cosas que debemos ser los padres. Muy orgulloso de ti Luana", escribió el cineasta.

¿Qué se sabe realmente del presunto vínculo entre Ethel Pozo y Yaco Eskenazi?

Un comentario difundido en el podcast 'Good Floro' volvió a colocar a Ethel Pozo y Yaco Eskenazi en el centro de la conversación pública, luego de que se insinuara una supuesta relación entre ambos. La versión se propagó rápidamente en redes, alimentando especulaciones y reacciones de los seguidores de ambos conductores.

Ante ello, quien decidió enfrentar la versión fue Pati Lorena, exproductora del espacio televisivo en el que coincidieron. En diálogo con el portal Instarándula, la profesional descartó por completo las versiones que circulan, enfatizando que no tienen ningún sustento: "Es mentira, eso es mentira. La chica que ha llamado no tiene ni idea de lo que habla. Fue un chisme. Yo trabajé en esa época con Ethel y Yaco y sé que es mentira".