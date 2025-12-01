Wapa.pe
Ethel Pozo rompe el silencio y CONFIESA que rastrea a su esposo Julián Alexander con GPS

Ethel Pozo reveló en 'América Hoy' que comparte su ubicación en tiempo real con su esposo Julián Alexander, generando un fuerte debate en el set.

    Ethel Pozo admite que "vigila" a Julián Alexander | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram
    Una inesperada confesión de Ethel Pozo encendió la conversación en ‘América Hoy’. La conductora admitió que ella y Julián Alexander comparten su ubicación en tiempo real a través del celular. La conversación surgió durante un debate sobre conductas consideradas “tóxicas” en una relación. La revelación tomó por sorpresa a sus compañeros, desencadenando reacciones inmediatas en el set.

    Ethel Pozo acepta que rastrea movimientos de Julián Alexander con GPS

    Durante una reciente emisión de 'América Hoy', Ethel Pozo sorprendió a todos al revelar con naturalidad que tanto ella como su esposo, Julián Alexander, utilizan GPS para conocer su ubicación en tiempo real. La confesión surgió en medio de una conversación con Melissa Klug, cuando el panel empezó a debatir sobre los límites de confianza en la pareja.

    La pregunta la lanzó Janet Barboza, quien quiso saber si Melissa verificaba la ubicación de su pareja. "¿Tienen GPS? ¿Tienes su ubicación?", preguntó, generando inmediatas reacciones en el set. Entre ellas, la de Edson Dávila, quien no dudó en comentar: "Eso es ser tóxica, señora".

    Sin embargo, Ethel intervino sin titubear y dejó claro que en su relación este sistema es completamente normal. “Yo tengo y mi esposo también, tú sabes hermano. El otro día estaba en su casa almorzando y llamé a mi esposo para que me ayude. Lo vi (el GPS) y estaba cerca”, explicó entre risas, mostrando que para ellos se trata de una herramienta de apoyo y no de control.

    Ethel Pozo rompe su silencio y aclara rumores sobre presunto vínculo con Yaco Eskenazi

    Ethel Pozo decidió poner fin a las especulaciones luego de que en el pódcast ‘Good Floro’ se mencionara, de manera general, que la hija de una figura televisiva habría tenido un acercamiento sentimental con un compañero de trabajo. La historia tomó fuerza en redes sociales y los usuarios no tardaron en sugerir nombres, colocando a Ethel y a Yaco Eskenazi en el centro del rumor.

    Aunque en el relato original nunca se mencionó a ninguna persona de forma explícita, la conductora de América Hoy prefirió responder directamente a un comentario que le hicieron en redes sobre la supuesta relación con el esposo de Natalie Vértiz.

    Con un mensaje contundente, Ethel desestimó por completo la versión que circulaba y dejó claro que no existe ningún tipo de vínculo oculto.

    “Cualquier persona medianamente inteligente sabe que es una mentira. Mañana me inventan una historia con mi hermano Edson”, sentenció tajantemente en sus redes.

