Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ES OFICIAL | Doble pensión en diciembre para algunos jubilados de la ONP: Conoce quiénes accederán

Doña Charo sorprende con FRÍA respuesta sobre su vínculo con Xiomy Kanashiro ante posible boda con Farfán

Xiomy Kanashiro y la familia de Jefferson Farfán vuelven a ser noticia tras las declaraciones de Doña Charo, quien habló sobre su relación con la bailarina.

Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Doña Charo sorprende con FRÍA respuesta sobre su vínculo con Xiomy Kanashiro ante posible boda con Farfán
    Doña Charo habla sobre posible boda de Xiomy Kanashiro con Farfán | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram
    Doña Charo sorprende con FRÍA respuesta sobre su vínculo con Xiomy Kanashiro ante posible boda con Farfán

    La relación entre Xiomy Kanashiro y la familia de Jefferson Farfán vuelve a generar titulares luego de que Doña Charo se pronunciara públicamente sobre su trato con la bailarina. Sus recientes declaraciones han levantado sospechas sobre el nivel de cercanía que existe entre ambas. Además, la mamá de la ‘Foquita’ dejó entrever que no todo estaría completamente claro respecto al futuro de la pareja.

    wapa.pe

    VER MÁS: Pati Lorena NO CALLA y cuenta la verdad sobre supuesto romance entre Ethel y Yaco: "Sí hubo el..."

    Doña Charo marca distancia con Xiomy Kanashiro y aclara cuál es su verdadero vínculo con la novia de Jefferson Farfán

    Rosario Guadalupe, conocida como Doña Charo, sorprendió al pronunciarse sobre la relación que mantiene con Xiomy Kanashiro, actual pareja de la ‘Foquita’. La matriarca de la familia habló para la prensa y dejó más de una frase que llamó la atención sobre la presencia o ausencia de la bailarina en las celebraciones familiares.

    Cuando fue consultada por su opinión acerca de Xiomy, Doña Charo optó por la prudencia, pero resaltó un detalle puntual sobre la joven. "Bueno, de eso no hago comentarios, pero sí, es muy buena chica", expresó sin profundizar más en el tema.

    Sin embargo, el verdadero impacto llegó al ser cuestionada sobre una posible boda entre Farfán y la popular ‘Chinita’. La reacción de la mamá del exfutbolista dejó a todos desconcertados por la franqueza de su respuesta:

    "Ah, eso sí no sé. No apunto a eso", comentó mientras mostraba una leve sonrisa, dando a entender que no existe información ni expectativas en torno a un compromiso formal.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Yaco Eskenazi se sincera y hace DURA confesión ¿traicionó a Natalie Vértiz? “He sido infiel”

    Las declaraciones de Doña Charo han generado revuelo en redes sociales, pues muchos seguidores de la pareja esperaban que la familia se mostrara más integrada a la vida sentimental del exseleccionado. Por ahora, lo único claro es que la madre de la ‘Foquita’ evita involucrarse en los planes personales de su hijo.

    SOBRE EL AUTOR:
    Doña Charo sorprende con FRÍA respuesta sobre su vínculo con Xiomy Kanashiro ante posible boda con Farfán
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Pamela López se hace examen de ETS tras infidelidades de Christian Cueva y resultados dejan en shock: "Qué asco"

    Fallece actriz y reconocida productora que dejó huella en América TV tras un delicado estado de salud

    Foto inédita muestra el verdadero trato de Julián Alexander con la hija menor de Ethel Pozo: "Criar a una..."

    Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi sorprenden al cargar a una bebé recién nacida y dan inesperado anuncio: “Mi hija…”

    Yaco SORPRENDIÓ al revelar que se ENOJÓ con figuras públicas por su actitud con Natalie Vértiz: "A ti que chu&@#"

    Lo más vistos en Farándula

    Natalie Vértiz lanza duro mensaje en medio de rumores de infidelidad de Yaco con Ethel: "Mi amabilidad es tomada por..."

    ¿Cuánto tiempo duró el matrimonio de Maju y Gustavo?: Una relación de cuento de hadas que acabó con un escándalo

    Susy Díaz está ‘harta’ de su hija Florcita: “No la puedo botar de mi casa, no paga alquiler, agua ni luz”

    Novia de Mark Vito anuncia el fin de su relación con él en video y revela el motivo: "Lamentablemente..."

    Fue chico reality de Combate y Esto Es Guerra, se alejó de la TV y hoy es el rey de OnlyFans

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    d'Uchis Sweets & Cakes

    Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!

    PRECIO

    S/ 79.90
    Comprar

    Q Spa & Wellness

    Full day Spa para uno o dos con masajes y más

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;