Xiomy Kanashiro y la familia de Jefferson Farfán vuelven a ser noticia tras las declaraciones de Doña Charo, quien habló sobre su relación con la bailarina.

La relación entre Xiomy Kanashiro y la familia de Jefferson Farfán vuelve a generar titulares luego de que Doña Charo se pronunciara públicamente sobre su trato con la bailarina. Sus recientes declaraciones han levantado sospechas sobre el nivel de cercanía que existe entre ambas. Además, la mamá de la ‘Foquita’ dejó entrever que no todo estaría completamente claro respecto al futuro de la pareja.

Doña Charo marca distancia con Xiomy Kanashiro y aclara cuál es su verdadero vínculo con la novia de Jefferson Farfán

Rosario Guadalupe, conocida como Doña Charo, sorprendió al pronunciarse sobre la relación que mantiene con Xiomy Kanashiro, actual pareja de la ‘Foquita’. La matriarca de la familia habló para la prensa y dejó más de una frase que llamó la atención sobre la presencia o ausencia de la bailarina en las celebraciones familiares.

Cuando fue consultada por su opinión acerca de Xiomy, Doña Charo optó por la prudencia, pero resaltó un detalle puntual sobre la joven. "Bueno, de eso no hago comentarios, pero sí, es muy buena chica", expresó sin profundizar más en el tema.

Sin embargo, el verdadero impacto llegó al ser cuestionada sobre una posible boda entre Farfán y la popular ‘Chinita’. La reacción de la mamá del exfutbolista dejó a todos desconcertados por la franqueza de su respuesta:

"Ah, eso sí no sé. No apunto a eso", comentó mientras mostraba una leve sonrisa, dando a entender que no existe información ni expectativas en torno a un compromiso formal.