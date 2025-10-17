Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro se han convertido en el tema más comentado del momento, luego de que el exfutbolista compartiera una fotografía que ha desatado los rumores de un posible matrimonio secreto.

En la imagen, ambos aparecen mostrando sus manos y luciendo un elegante anillo en el dedo anular, lo que ha encendido las especulaciones en redes sociales. Además, las declaraciones del empresario, quien afirmó entre risas “Yo también ya me caso, te cuento”, han aumentado la expectativa sobre la popular pareja de Chollywood.

Jefferson Farfán sorprende al publicar fotografía luciendo anillos junto a Xiomy Kanashiro

A través de su cuenta de Instagram, Jefferson Farfán compartió un carrete de imágenes en las que aparece junto a Xiomy Kanashiro celebrando sus ocho meses de relación. No obstante, lo que parecía ser una publicación romántica para conmemorar la fecha, también habría servido como la ocasión perfecta para que el exfutbolista insinuara que ya habría contraído matrimonio con la ‘Chinita’.

En las instantáneas se les ve muy cariñosos y sonrientes mientras posan para la cámara. En la segunda fotografía, ambos muestran sus manos izquierdas sobre la mesa, luciendo unos anillos de oro en el dedo anular. Los comentarios en el perfil de Jefferson reflejan alegría y felicitaciones por esta nueva etapa de su vida, marcada por el amor y el compromiso.