Darinka Ramírez se lanza contra Jefferson Farfán por no apoyar así a su hija: “No le pido ni un sol”

Darinka Ramírez afirma que no le pide dinero a Jefferson Farfá n, simplemente quiere el documento legal para poder salir sin problemas.

La disputa entre Darinka Ramírez y Jefferson Farfán sumó un nuevo episodio luego de que la joven madre hiciera una denuncia pública durante la emisión del 14 de octubre de Magaly TV La Firme. Ramírez aseguró que el exfutbolista se niega a firmar el permiso notarial que permitiría a su hija viajar con ella fuera del país.

“No le estoy pidiendo ni un sol, solo quiero el documento para poder salir sin problemas”, expresó la nueva cantante durante la entrevista.

Tras iniciar su carrera musical y grabar su videoclip en Medellín, Ramírez planeaba llevar a su hija a Colombia para compartir parte de esta experiencia. Sin embargo, explicó que la falta de la firma de Farfán ha frustrado su propósito.

“Quiero salir del país con mi hija y le venimos insistiendo a la abogada con mi abogado, porque la comunicación es entre abogados, no me responde. Es un permiso de salida, a pesar de que no le estoy pidiendo ni un sol”, sostuvo ante las cámaras.

De acuerdo con Ramírez, su solicitud lleva más de dos semanas sin obtener respuesta. “Hace más de dos semanas, me la quiero llevar a Colombia. Su papá ni una recreación le da. Quiero viajar con mi mamá, no le estoy pidiendo ni un sol, solo el permiso, porque esos son los procesos que tiene que pasar”, afirmó sobre su situación con Jefferson Farfán.

La joven también señaló que la falta de contacto entre el exseleccionado y su hija va más allá del tema legal.

“No hay un régimen de visita que le estoy pidiendo hace rato. Después del problema, pasaron cinco meses y la vio recién. Ahora es un mes que no la ve y justo cuando estoy de viaje, se le ocurre ver a mi hija. Yo necesito estar presente aquí”, comentó Ramírez.

Magaly Medina cuestiona a Darinka Ramírez por su vida de viajes y lujos

Durante la entrevista, Magaly Medina puso en duda la situación económica de Darinka Ramírez, quien en ocasiones anteriores había solicitado un aumento en la pensión alimenticia para su hija. La conductora le preguntó directamente: “¿De dónde sacas para pasearte por Brasil, por Nueva York?”

Ante esta observación, Ramírez explicó que su participación en programas de espectáculos y colaboraciones comerciales le han permitido generar ingresos. “He ido a ‘El Valor de la Verdad’, a todos lados pues Magaly. Hay marcas con las que he ido a trabajar, me muevo en el rubro inmobiliario”, señaló.