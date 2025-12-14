Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Natalia Salas enciende las alarmas ante malas noticias sobre su salud en medio de su tratamiento

Tepha Loza rompe el silencio y hace desgarradora confesión tras el llanto de Melissa Loza en TV

Tepha Loza conmueve al revelar un duro fin de año marcado por el dolor familiar tras el delicado estado de salud de su madre.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Tepha Loza rompe el silencio y hace desgarradora confesión tras el llanto de Melissa Loza en TV
    Tepha Loza comparte sentido mensaje tras confesión de Melissa Loza sobre la salud de su madre: “Sé que saldremos de esta”
    Tepha Loza rompe el silencio y hace desgarradora confesión tras el llanto de Melissa Loza en TV

    La influencer Tepha Loza vuelve a atravesar uno de los momentos más duros de su vida. Luego de haber compartido públicamente la pérdida de su bebé meses atrás, la creadora de contenido cerrará este año enfrentando una nueva prueba familiar que la ha llevado a expresar su dolor y esperanza a través de un mensaje profundamente conmovedor en redes sociales.

    Con palabras cargadas de fe, la exchica reality dejó en evidencia que el final del 2025 no está siendo fácil para ella ni para su entorno más cercano, pero también remarcó que mantiene intacta su confianza en que todo podrá mejorar.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Hijo de Maju Mantilla enternece en redes con mensaje a su papá y deja atrás la polémica: “Te quiero mucho, viejito…”

    Tepha Loza rompe su silencio tras el quiebre emocional de Melissa Loza

    El difícil momento familiar salió a la luz luego de que Melissa Loza se quebrara en vivo durante una reciente edición de Esto es Guerra, al hablar del delicado estado de salud de su madre, María Guadalupe Vigil. Tras ese episodio televisivo, se conoció que su hermana Tepha también vive esta situación con profunda angustia.

    A través de su cuenta oficial de Instagram, Tepha compartió un mensaje que refleja la dureza del cierre de año que atraviesa: “Un año lleno de incertidumbres y con un fin de año doloroso y angustiante, pero con una fe inquebrantable. Sé que saldremos de esta y que juntos somos uno solo”, escribió, acompañando sus palabras con un mensaje de unión familiar y fortaleza espiritual.

    Lejos de rendirse, la influencer reafirmó su esperanza en un desenlace positivo, apelando a la fe como motor para seguir adelante: “Con la ayuda de Diosito esto tendrá un final feliz que lograremos esos anhelos y sueños que tanto tuvimos con familia”, agregó, dejando en claro que mantiene la ilusión intacta pese a la adversidad.

    Melissa Loza y el emotivo mensaje a su madre en televisión nacional

    Días antes, Melissa Loza protagonizó uno de los momentos más sensibles de la temporada de Esto es Guerra. Durante una pausa en la competencia, Renzo Schuller le preguntó por la dedicatoria constante que hacía a su madre en cada punto ganado, lo que la llevó a romper en llanto frente a cámaras.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: Andrea Llosa se conmueve al hablar del difícil momento con sus hijos: "Qué profundo dolor"

    Con la voz entrecortada, la integrante del reality expresó el profundo amor que siente por su mamá y la fortaleza que intenta transmitirle en medio de la enfermedad: “Wow. Sí, la verdad yo, bueno, me agarran de sorpresa, yo soy una persona bien reservada, pero el amor que siento por mi mamá traspasa cualquier barrera”, dijo visiblemente afectada.

    La deportista cerró su mensaje con palabras de esperanza y fe que conmovieron al público: “Madre, de esta vamos a salir juntas. Dios está con nosotros, él camina delante de nosotros, él nos abre los caminos, mamita, tú lo sabes”, expresó, generando una ola de apoyo hacia la familia Loza en redes sociales.

    SOBRE EL AUTOR:
    Tepha Loza rompe el silencio y hace desgarradora confesión tras el llanto de Melissa Loza en TV
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Natalia Salas enciende las alarmas ante malas noticias sobre su salud en medio de su tratamiento

    Hijo de Maju Mantilla enternece en redes con mensaje a su papá y deja atrás la polémica: “Te quiero mucho, viejito…”

    Andrea Llosa se conmueve al hablar del difícil momento con sus hijos: "Qué profundo dolor"

    Natalie Vértiz reaparece con emotivo mensaje después que Yaco Eskenazi confiese que tiene “nueva mujer”

    Captan a María Pia Copello en una clínica tras fuerte acusación

    Lo más vistos en Farándula

    De TikTok a Papá Noel: Valentino Palacios anuncia donación masiva de juguetes por Navidad

    Pamela Franco se 'delata' y confiesa que quiere que Cueva que le regale una casa, pero se arrepiente: "Yo también trabajo"

    Conciertos en Perú 2026: Estos son los artistas que se presentarán durante todo el año

    Jefferson Farfán organiza el cumpleaños de su hija menor, ¿sin la presencia de Darinka Ramírez?: “Eres mi razón para esforzarme”

    ¿Natalie Vértiz no permite que Yaco Eskenazi viaje solo? Actor se pronuncia tras controversia por revelar que tiene “otra mujer

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;