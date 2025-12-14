Tepha Loza rompe el silencio y hace desgarradora confesión tras el llanto de Melissa Loza en TV

Tepha Loza conmueve al revelar un duro fin de año marcado por el dolor familiar tras el delicado estado de salud de su madre.

La influencer Tepha Loza vuelve a atravesar uno de los momentos más duros de su vida. Luego de haber compartido públicamente la pérdida de su bebé meses atrás, la creadora de contenido cerrará este año enfrentando una nueva prueba familiar que la ha llevado a expresar su dolor y esperanza a través de un mensaje profundamente conmovedor en redes sociales.

Con palabras cargadas de fe, la exchica reality dejó en evidencia que el final del 2025 no está siendo fácil para ella ni para su entorno más cercano, pero también remarcó que mantiene intacta su confianza en que todo podrá mejorar.

Tepha Loza rompe su silencio tras el quiebre emocional de Melissa Loza

El difícil momento familiar salió a la luz luego de que Melissa Loza se quebrara en vivo durante una reciente edición de Esto es Guerra, al hablar del delicado estado de salud de su madre, María Guadalupe Vigil. Tras ese episodio televisivo, se conoció que su hermana Tepha también vive esta situación con profunda angustia.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Tepha compartió un mensaje que refleja la dureza del cierre de año que atraviesa: “Un año lleno de incertidumbres y con un fin de año doloroso y angustiante, pero con una fe inquebrantable. Sé que saldremos de esta y que juntos somos uno solo”, escribió, acompañando sus palabras con un mensaje de unión familiar y fortaleza espiritual.

Lejos de rendirse, la influencer reafirmó su esperanza en un desenlace positivo, apelando a la fe como motor para seguir adelante: “Con la ayuda de Diosito esto tendrá un final feliz que lograremos esos anhelos y sueños que tanto tuvimos con familia”, agregó, dejando en claro que mantiene la ilusión intacta pese a la adversidad.

Melissa Loza y el emotivo mensaje a su madre en televisión nacional

Días antes, Melissa Loza protagonizó uno de los momentos más sensibles de la temporada de Esto es Guerra. Durante una pausa en la competencia, Renzo Schuller le preguntó por la dedicatoria constante que hacía a su madre en cada punto ganado, lo que la llevó a romper en llanto frente a cámaras.

Con la voz entrecortada, la integrante del reality expresó el profundo amor que siente por su mamá y la fortaleza que intenta transmitirle en medio de la enfermedad: “Wow. Sí, la verdad yo, bueno, me agarran de sorpresa, yo soy una persona bien reservada, pero el amor que siento por mi mamá traspasa cualquier barrera”, dijo visiblemente afectada.