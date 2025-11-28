Durante la dinámica de 'Good Floro', una usuaria reveló en un audio que dos reconocidos conductores peruanos habrían tenido un amorío secreto.

Revelan que conductor tuvo un romance clandestino con la hija de una reconocida presentadora. | Composición Wapa

¡Escándalo total en la farándula peruana! Dos conductores de un reconocido canal de televisión se ven envueltos en una polémica tras la presunta infidelidad que los vincula en un romance clandestino. La noticia surgió luego de que una usuaria llamara al programa 'Good Floro' para revelar detalles sobre este supuesto amorío, generando gran sorpresa y expectación entre los seguidores del espectáculo nacional.

Conductores de importante canal de televisión habrían tenido un romance clandestino

En redes sociales se ha hecho viral un fragmento de un programa digital, donde una seguidora llamó en vivo al panel de conductores para revelar un polémico chisme de la farándula peruana, que supuestamente involucra a dos conocidos presentadores de televisión.

Según la mujer, su tío, empleado de uno de los principales canales del país, se habría enterado de que la hija de una reconocida conductora y su compañero, quien además estaría casado, mantuvieron un romance secreto.

“Involucra a la hija de una conductora muy querida y a su colega casado con una señorita hermosa. Todos en el canal sabían que se encerraban para tener sus encuentros privados en el camerino”, relató, dejando impactados a los presentes.

La supuesta infidelidad habría llegado a oídos de la esposa del conductor, provocando inicialmente la ruptura de su matrimonio. No obstante, según el testimonio, la pareja logró reconciliarse, aunque el escándalo dejó secuelas: el presentador decidió cortar todo contacto con la hija de la conocida conductora.

“La esposa se enteró, tuvieron una ruptura temporal, pero ya regresaron. Ahora el chico y la hija de la conductora no se hablan ni son amigos. Todos en el canal estaban al tanto de la situación”, concluyó.

Streamers se quedan en shock tras revelación