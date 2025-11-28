Pamela López reaparece en redes desde una clínica y confirma que será sometida a un procedimiento estético, mostrando los primeros detalles de su intervención.

¡Nuevos cambios en marcha! Pamela López ha optado por dejar atrás las controversias y concentrarse en su bienestar personal. La empresaria trujillana sorprendió en redes sociales al revelar que ingresó a una clínica para realizarse tres intervenciones estéticas con las que busca renovar y estilizar su figura.

Su anuncio generó expectativa entre sus seguidores, quienes esperan ver los resultados de esta etapa dedicada a su transformación.

Pamela López reaparece y sorprende al revelar intervenciones estéticas

En medio de las constantes muestras de cariño que vienen compartiendo Pamela Franco y Christian Cueva, Pamela López habría optado por dejar atrás cualquier tensión con el padre de sus hijos para centrarse en algunos retoques estéticos. Luego de que Paul Michael se sometiera a un procedimiento íntimo y ella reaccionara en redes, ahora fue el turno de la empresaria.

A través de su cuenta de Instagram, reveló que planea realizarse un cambio físico, específicamente la reducción y modificación de sus implantes mamarios. La influencer compartió este proceso con sus seguidores mientras colaboraba con una reconocida plataforma de apuestas y juegos online, mostrando así una nueva etapa enfocada en su imagen personal y bienestar.

Pamela López sorprende al contar sus retoquitos

En su reciente participación en el programa La noche habla, Pamela López, esposa del futbolista Christian Cueva, dio a conocer nuevos detalles sobre la cirugía estética que está próxima a realizarse, la cual será la tercera que se practica. La madre de cuatro hijos explicó que iniciará con una reducción de mamas y luego continuará con una lipoescultura, recordando que su última operación fue hace cinco años. “Sé que no puedo hacerlo todo en una sola intervención”, comentó.