Pamela López genera alarma tras ser internada en clínica: "En manos de..."Únete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Nuevos cambios en marcha! Pamela López ha optado por dejar atrás las controversias y concentrarse en su bienestar personal. La empresaria trujillana sorprendió en redes sociales al revelar que ingresó a una clínica para realizarse tres intervenciones estéticas con las que busca renovar y estilizar su figura.
Su anuncio generó expectativa entre sus seguidores, quienes esperan ver los resultados de esta etapa dedicada a su transformación.
LEER MÁS: Angie Arizaga anuncia que está ‘en la dulce espera’ de su segundo bebé tras revelar su ruptura con Jota Benz: “Mi hijito…”
Pamela López reaparece y sorprende al revelar intervenciones estéticas
En medio de las constantes muestras de cariño que vienen compartiendo Pamela Franco y Christian Cueva, Pamela López habría optado por dejar atrás cualquier tensión con el padre de sus hijos para centrarse en algunos retoques estéticos. Luego de que Paul Michael se sometiera a un procedimiento íntimo y ella reaccionara en redes, ahora fue el turno de la empresaria.
A través de su cuenta de Instagram, reveló que planea realizarse un cambio físico, específicamente la reducción y modificación de sus implantes mamarios. La influencer compartió este proceso con sus seguidores mientras colaboraba con una reconocida plataforma de apuestas y juegos online, mostrando así una nueva etapa enfocada en su imagen personal y bienestar.
TAMBIÉN LEER: Natalie Vértiz festeja con emoción que su nana lograra la visa y confirma su viaje al extranjero: “Habemus vacaciones”
Pamela López sorprende al contar sus retoquitos
En su reciente participación en el programa La noche habla, Pamela López, esposa del futbolista Christian Cueva, dio a conocer nuevos detalles sobre la cirugía estética que está próxima a realizarse, la cual será la tercera que se practica. La madre de cuatro hijos explicó que iniciará con una reducción de mamas y luego continuará con una lipoescultura, recordando que su última operación fue hace cinco años. “Sé que no puedo hacerlo todo en una sola intervención”, comentó.
Sin embargo, su anuncio no pasó desapercibido en redes sociales. Diversos usuarios cuestionaron que invierta en procedimientos estéticos mientras asegura enfrentar dificultades económicas con el padre de sus hijos. Frases como “sus hijos no tienen zapatillas” o “no dice que no le alcanza la pensión” evidenciaron el malestar de algunos internautas, reavivando el debate sobre su situación familiar y sus recientes decisiones personales.