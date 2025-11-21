Wapa.pe
Hija de Jaime Bayly LLORA al encarar a su madre por supuesto romance con su profesor

Pamela López sorprende y revela detalles íntimos de su relación con Paul Michael: "Me llena, funciona bien..."

Pamela López sorprendió en el programa de Magaly al contar cómo vive su romance con Paul Michael, revelando detalles que dejaron impactados a muchos.

    Pamela López sorprende y revela detalles íntimos de su relación con Paul Michael: “Me llena, funciona bien...”
    Pamela López revela detalles íntimos de su relación con Paul Michael. | Composición Wapa
    Pamela López sorprende y revela detalles íntimos de su relación con Paul Michael: “Me llena, funciona bien...”

    Pamela López, aún esposa del futbolista Christian Cueva, visitó el set de Magaly TV: La Firme el miércoles 19 de noviembre y sorprendió al revelar detalles íntimos sobre su relación con el cantante Paul Michael.

    En medio de las constantes especulaciones sobre su romance, la influencer defendió con firmeza a su pareja y rechazó los comentarios que la vinculaban con supuestos intereses económicos, marcando así el inicio de una conversación llena de tensión y revelaciones.

    wapa.pe

    Pamela López revela detalles de su relación con Paul Michael

    Durante la conversación, la influencer rechazó cualquier insinuación de oportunismo y aclaró que su estilo de vida no depende del apoyo económico de nadie. Incluso señaló que, si realmente buscara beneficios materiales, habría permanecido junto a Luis Fernando Rodríguez, conocido como ‘El Diablo’, a quien describió como “bastante generoso”.

    Ante la sugerencia de que ella estaría sosteniendo económicamente al joven cantante, Pamela fue directa. Afirmó que su vínculo no gira en torno al dinero y que en su pareja encuentra algo distinto, algo que —según afirma— le brinda plenitud.

    No necesito que me aporten dinero, más allá de que sí lo hace”, declaró al inicio. Luego, tras una incisiva observación de Magaly Medina, la creadora de contenido contestó sin reservas: “Me llena otra cosa, me siento bien, funciona bien. Hay cosas que en este momento me satisfacen y me siento súper bien”. Con estas palabras, dejó en evidencia que su relación va mucho más allá de aspectos económicos o materiales.

    wapa.pe

    Pamela López revela que su hija ayudó a escribir la letra de ‘La Clandestina’

    El lanzamiento de ‘La Clandestina’, tema que Pamela López presentó junto a Paul Michael y que muchos vincularon de inmediato con Pamela Franco —debido al apodo que la propia López ha usado para referirse a la cantante— dejó una sorpresa entre el público. La nueva intérprete reveló que la creación de la letra tuvo una colaboradora inesperada: su hija de 11 años.

    La canción, rodeada de especulaciones por sus alusiones al engaño y al empoderamiento femenino, fue asociada rápidamente con la historia entre Christian Cueva y Pamela Franco. En una entrevista con ‘América Hoy’, López explicó por qué algunas líneas no resultaron tan directas como muchos pensaban, confesando que no desarrolló el tema completamente sola.

    Pamela López sorprende y revela detalles íntimos de su relación con Paul Michael: “Me llena, funciona bien...”
    Nycole Matheus

    Nycole Matheus

Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

