Pamela López le recuerda a Pamela Franco que siempre fue la ‘amante’: “Jamás fue la primera”

Pamela López criticó duramente a la cantante, luego que afirmara que estaría dispuesta a perdonar una infidelidad, pero no seguiría con la relación.

    ¡Le refrescó la memoria! En el programa del miércoles 19 de noviembre de ‘América Hoy’, Pamela López se presentó como invitada y de donde respondió lo que piensa sobre la última entrevista que dio Pamela Franco en ‘La Linares’.

    Pero la trujillana no dudó en recordarle a la cumbiambera que siempre tendrá el título de ‘amante’, ya que empezó una relación con Christian Cueva cuando aún mantenía una relación con ella.

    Como se recuerda, Pamela Franco le dio una entrevista a la periodista Verónica Linares, en donde reveló que sí sería capaz de perdonar una deslealtad, pero aclaró que no mantendría la relación.

    Pamela López arremete contra Franco

    El último miércoles 19 de noviembre, Pamela López calificó de ‘corcha’ a Pamela Franco, y le refutó todas las declaraciones que dio en la entrevista.

    “¿Quién te entiende?, fue la cuarta, la quinta, la sexta y que no perdona. Yo creo que ella antes de dar una entrevista, debe revisar todo lo que habla o por lo menos apuntar, si no se acuerda, si está muy corcha", respondió de manera irónica.

    No obstante, Pamela López fue tajante al recordarle a Pamela Franco que siempre fue ‘una más’ en la lista del futbolista, pese a que la oficializó.

    "¿Cómo va a decir que ella perdona, pero no sigue más?, ¿qué es lo que está haciendo cuando fue la cuarta, la quinta o la sexta? (...) Ella jamás fue la primera, mucho menos la segunda. Ella comenzó a contar, pero se supone si es que había un amorío, ¿por qué tuvo que aceptar ser la cuarta?", se cuestionó.

