La reciente revelación de Pamela Franco sobre su verdadera relación con Christian Domínguez tras la separación ha generado sorpresa. La cantante decidió romper el silencio para exponer cómo es hoy la dinámica entre ambos. Su testimonio llega en medio de la polémica que aún rodea al cumbiambero. La artista también explicó por qué ha optado por mantener una postura conciliadora en medio de este escenario.

Pamela Franco revela su trato real con Christian Domínguez tras su separación

Pamela Franco volvió a acaparar la atención mediática al revelar una conversación confidencial que sostuvo con Christian Domínguez luego de poner fin a su relación. Durante una entrevista en América Noticias, la cantante habló sin reservas sobre el intercambio que mantuvo con el líder de cumbia, un diálogo que, según dijo, refleja la verdadera dinámica entre ambos tras su separación.

La exintegrante de Alma Bella explicó que, pese a los escándalos y comentarios que rodearon su ruptura, siempre procuró mantener una actitud conciliadora en beneficio de su hija. En ese contexto, decidió recordarle a Domínguez la disposición que ha tenido para facilitar los encuentros con la menor.

“Primero yo no estaba bien con Domínguez, hubo cosas que la gente no sabe y solamente él y yo sabemos. Yo le digo: 'Tú deberías de darme las gracias, porque yo te la pongo fácil. Tú siempre con tu hija. ¿Te das cuenta o no?'. Y me dice: 'Sí, Pamela, gracias'”, mencionó.

La artista reiteró que, más allá de las tensiones entre ellos como expareja, su prioridad es garantizar que su hija mantenga un vínculo sólido con su padre. Según dijo, la menor no debe cargar con las consecuencias de los errores o desaciertos de los adultos.

Pamela Franco sorprende al revelar el costo real de criar a su hija y menciona a Christian Domínguez

La cantante Pamela Franco explicó por qué, por ahora, no contempla tener hijos con Christian Cueva y dejó entrever lo compleja que ha sido su experiencia como madre.

"La verdad ahorita no creo, tenemos una prioridad muy importante, ahora tengo otra prioridad y Christian también. Es que imagínate, en este momento pensar en eso no, hay que pasar la página bien, que él cierre sus cosas que tiene que cerrar. No sé qué puede pasar más adelante, pero en este momento no (...) Todo lo económico, respeto a las mamás que tienen muchos hijos, pero con mi hija es como si tuviese dos económicamente", comenzó diciendo.

A partir de ello, Franco hizo referencia a la situación que vive con Christian Domínguez, padre de su hija, con quien meses atrás inició un proceso para solicitar un aumento de pensión alimenticia.