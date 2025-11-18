Onelia Molina revela el desgarrador momento en que su perrita Nieve fue atropellada el 15 de noviembre, un suceso que conmocionó a sus seguidores.

Onelia Molina decidió hacer público el doloroso episodio que marcó su vida el pasado 15 de noviembre: la muerte de su amada perrita Nieve. La arequipeña explicó cómo una acción cotidiana terminó en tragedia tras un atropello inesperado que terminó con la vida de su mascota. La falta de reacción del conductor generó indignación entre sus seguidores.

Onelia Molina relata el doloroso momento en que su mascota murió atropellada

Onelia Molina, pareja de Mario Irivarren, abrió su corazón al contar el difícil episodio que vivió el pasado 15 de noviembre, cuando su querida mascota Nieve perdió la vida tras un atropello. Según narró, todo ocurrió en cuestión de segundos mientras la perrita interactuaba con otro can en la calle.

"A Nieve la atropellaron. Nieve siempre ha sido súper bien portada, bien educada, siempre obediente, siempre estaba a mi costado y nunca corría. El sábado salimos y había un perrito al frente. Ella sí suele ladrar, pero no suele irse y cruzó”, expresó al recordar el inicio del accidente.

Molina explicó que la pequeña Nieve se acercó a jugar, pero al intentar cruzar nuevamente hacia donde estaba ella, un vehículo terminó impactándola sin detener su marcha. La joven incluso intentó frenar el tránsito para evitar lo peor, pero no logró llegar a tiempo.

"Ella quiso volver a cruzar de regreso y bueno, el carro pasó", reveló Onelia entre medio de lágrimas, detallando que el conductor siguió su camino sin brindar ayuda alguna.

"Pasó y nunca paró (¿La persona fue consciente de lo que había sucedido y se fue de largo?) Nunca paró. No sé si la habrá visto. Yo sé que Nieve es chiquita entonces quiero pensar que de repente no la vio y no sintió, pero nunca paró", agregó con evidente tristeza.

Mario Irivarren acompaña a Onelia Molina en emotivo momento tras la partida de Nieve

La reciente pérdida de Nieve, la mascota que acompañó a Onelia Molina durante años, tuvo un eco especial en el set de ‘Esto es Guerra’. La competidora regresó al programa junto a Mario Irivarren y, al ver las imágenes preparadas por la producción, no pudo contener las lágrimas.

En medio de la emoción, Mario, aunque no forma parte de la temporada actual, se acercó para brindarle apoyo y abrazarla mientras intentaba procesar el homenaje dedicado a la pequeña Nieve. El gesto conmovió al público, que fue testigo de la cercanía y fortaleza de la pareja en un momento tan difícil.

Posteriormente, Onelia tomó unos minutos para expresar lo que significó su perrita en su vida y lo duro que ha sido enfrentar su partida. La joven recordó el vínculo especial que compartían y cómo su ausencia ha dejado un vacío imposible de llenar.