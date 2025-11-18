Kathy Sheen enfrenta una emergencia médica tras sufrir la ruptura de fuente en su embarazo de gemelas. La periodista está internada y pide oraciones para sus hijas.

El estado de salud de Kathy Sheen generó gran preocupación luego de que la periodista fuera internada de emergencia por una complicación en su embarazo de gemelas. La ruptura de fuente durante la madrugada encendió las alertas del equipo médico, que actuó de inmediato para estabilizarla. Desde la clínica, Sheen ha compartido detalles de este difícil proceso con sus seguidores y pidió oración para sus pequeñas.

Kathy Sheen enfrenta delicada emergencia médica en plena espera de sus gemelas

La madrugada del 17 de noviembre se convirtió en un momento de angustia para Kathy Sheen, quien terminó internada de urgencia tras sufrir la ruptura de fuente durante su embarazo de gemelas, catalogado como de alto riesgo. Desde la clínica San Gabriel, la periodista decidió contar a sus seguidores lo que estaba viviendo y pedirles que la acompañen con oraciones mientras los médicos luchan por mantener a sus hijitas a salvo.

El episodio ocurrió sin previo aviso. Según relató, la ruptura de fuente la despertó en plena noche y, ante lo crítico de la situación, fue conducida rápidamente al centro médico, donde un equipo especializado actuó de inmediato. “Me han atendido muy rápido porque saben que mi parto es de riesgo”, comentó en un video difundido en sus redes sociales.

Ya instalada en su habitación, Sheen explicó que actualmente está en la semana 32 de gestación, aunque lo ideal era alcanzar al menos la semana 34 para que las pequeñas ganen fuerza y madurez antes del nacimiento. Ese tiempo, explicó, puede marcar una gran diferencia para bebés que aún no alcanzan su peso óptimo.

Con evidente preocupación, la periodista señaló: “Ellas están bien, me han monitoreado, pero están chiquitas”. Además, precisó que una de las gemelas pesa 1.600 gramos y la otra 1.500 gramos, cifras que reflejan lo delicado del proceso. Por ello, el equipo médico evalúa todas las opciones para prolongar el embarazo tanto como su cuerpo lo permita.

Con un tono esperanzador pese a la incertidumbre, Sheen añadió: “Parece que ya me quedo por acá, para que maduren un poco y nazcan todavía en un tiempito”, confiando en que podrá resistir lo suficiente para darles a sus hijas la mejor oportunidad al nacer.

Kathy Sheen permanece internada para proteger a sus gemelas

Aunque la situación es compleja, Sheen ha preferido aferrarse al apoyo médico y emocional que ha recibido en las últimas horas. “Muchas gracias a todos por sus mensajitos y oraciones. Han estado entrando bastantes médicos para asegurar que esté bien y tranquila”, expresó, reconociendo el acompañamiento constante del personal de salud y de sus seguidores.