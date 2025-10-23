Kathy Sheen vive su momento más doloroso: Teme por la vida de una de sus gemelas tras grave síndrome

Conmovida y al borde de las lágrimas, la periodista narró la dura situación que enfrenta, aferrándose a su fe mientras los médicos consideran una delicada operación para cuidar a sus bebés.

La periodista Kathy Sheen atraviesa uno de los momentos más duros de su vida. En un video compartido a través de su cuenta de Instagram, la comunicadora se mostró completamente vulnerable al revelar que enfrenta una delicada complicación médica durante su embarazo de gemelas.

Con la voz entrecortada y visiblemente afectada, Kathy contó que los médicos le diagnosticaron el síndrome de transfusión feto-fetal, una condición grave que puede poner en riesgo el desarrollo y la supervivencia de sus dos hijas.

“Quiero iniciar este video pidiéndoles a todos que oren mucho y que manden las mejores vibras para mí y para mis dos bebés. El día viernes me dieron la noticia de que tengo el síndrome de transfusión feto fetal”, comenzó diciendo la periodista, con evidente tristeza. Su mensaje, grabado con calma y profundo sentimiento, reflejó la angustia que la acompaña desde que recibió el diagnóstico.

¿Qué es el síndrome de transfusión feto-fetal?

El síndrome de transfusión feto-fetal ocurre cuando ambos fetos comparten la misma placenta, provocando que uno de ellos reciba más nutrientes y flujo sanguíneo que el otro. Este desequilibrio puede causar graves complicaciones tanto para los bebés como para la madre.

Según explicó Kathy, “una de ellas le transfiere más alimento, más líquido y hace que una tenga más peso que la otra. Hace que mi placenta se llene de líquido al punto que pueda explotar en cualquier momento y, a su vez, ocasionar un parto prematuro”.

La periodista señaló que permanece bajo constante control médico, ya que el exceso de líquido en la placenta representa un riesgo para su salud y la de sus pequeñas. “Esta noticia para mí fue muy difícil, ya que una de las soluciones para tratar este síndrome es realizarme una operación. Es para que puedan filtrar el líquido que tengo de más en mi placenta y a la vez cauterizar algunos vasos para que ambas bebés crezcan igual”, explicó con esfuerzo por mantener la calma.

No obstante, la intervención quirúrgica conlleva riesgos importantes. Kathy reconoció que existe la posibilidad de perder a una de las gemelas si el procedimiento no resulta exitoso. “Si esto no se monitorea, si es que no se hace una intervención en ambos sentidos, hay una posibilidad de que, sin que yo me dé cuenta, una de ellas pierda la vida dentro de mí. También hay una pequeña posibilidad de que una de las dos no aguante la operación, pero es algo que no quiero ni pensar”, confesó entre lágrimas, evidenciando el gran peso emocional que enfrenta.

Kathy Sheen se someterá a una delicada operación

La comunicadora explicó que la operación propuesta es de alto riesgo. “Tiene que ingresar una cánula por mi vientre hasta la placenta y hacer todo ese procedimiento. Es una operación delicada, bastante costosa. Los doctores me han dicho que esté tranquila, pero es muy difícil”, relató Kathy, quien actualmente cursa el séptimo mes de embarazo.

A pesar del miedo y la incertidumbre, la periodista se aferra a la fe y mantiene viva la esperanza. “Estoy rezando mucho por mis hijas, pidiéndole a las dos que se aferren a mí, que las dos se aferren a la vida y siempre pensando positivo de que todo va a salir bien y que voy a tener a las dos conmigo en diciembre, como ya se había programado”, expresó con una mezcla de fortaleza y ternura, conmoviendo a sus seguidores.