Magaly se rectifica tras amenaza de Melissa Paredes, pero lanza dardo: “La denunció por extorsión y chantaje”

    Melissa Paredes y Magaly Medina volvieron a colocarse en el centro de la polémica luego de que la conductora afirmara que la actriz denunció al padre de su hija por un grave delito relacionado con la menor. Tras recibir una carta notarial exigiendo rectificación, la periodista respondió mostrándole otra misiva y recordando la denuncia que Rodrigo Cuba interpuso contra su exesposa por presunto chantaje durante la disputa legal por la custodia. En medio del revuelo, ambos padres reaparecieron en redes sociales con un comunicado contundente en defensa de su hija.

    Melissa Paredes y Rodrigo Cuba se unen y exigen a Magaly Medina no volver a mencionar a su hija

    En horas de la noche, Melissa Paredes y Rodrigo Cuba difundieron un mensaje conjunto en Instagram luego de que Magaly Medina se rectificara parcialmente por afirmar que la actriz denunció al futbolista por un delito grave en 2022. No obstante, la conductora recordó la acusación que Cuba presentó contra Paredes por extorsión, señalando que ella lo habría presionado con radicar una denuncia más severa si él no accedía a sus pedidos. Aunque dicho proceso fue archivado, terminó afectando la custodia de ambos.

    PUEDES LEER: Melissa Paredes revela que Ale Venturo se disculpó con ella tras comentarios sobre crianza de su hija: "Le dije las cosas como son"

    A pesar de que la periodista mostró documentos que respaldan cada uno de estos episodios, los padres expresaron su rechazo absoluto a que se vuelvan a difundir detalles que involucren a su hija, especialmente considerando los difíciles momentos que atravesó la menor cuando fue separada de ellos.

    “Como padres de M.C.P., manifestamos de manera conjunta nuestro firme rechazo a cualquier divulgación, reproducción o comentario sobre audios, imágenes o documentos vinculados a procesos judiciales que incluyan hechos relacionados con nuestra hija”, señalaron, dejando claro que no permitirán que el tema siga siendo tratado públicamente.

    Además, recalcaron que, aunque ambos reconocen su responsabilidad por las situaciones que afectaron a la niña, no aceptarán que se siga exponiendo su identidad ni experiencias en los medios.

    “Somos nosotros, los adultos, quienes debemos asumir las consecuencias de nuestras acciones. Nuestra hija no puede ser utilizada como contenido mediático ni objeto de debate”, finalizaron.

