Tilsa Lozano confirma que tuvo una relación con Yaco Eskenazi y revela: "Se fue a Chaclacayo conmigo"

Magaly se rectifica tras amenaza de Melissa Paredes, pero lanza dardo: “La denunció por extorsión y chantaje”

Melissa Paredes demandó una rectificación y anunció posibles medidas penales, mientras que la presentadora de Magaly TV La Firme se disculpó públicamente.

    La disputa entre Magaly Medina y Melissa Paredes volvió a intensificarse luego de que la exreina de belleza enviara una carta notarial solicitando una rectificación pública por parte de la conductora de ATV.

    Lejos de evitar el tema o mantener la controversia en silencio, Magaly optó por abordar el documento legal desde su programa, admitiendo que se equivocó en una de sus declaraciones, pero dejando claro que no permitirá que ninguna figura pública la intimide o silencie.

    En la última emisión de Magaly TV La Firme, la periodista dedicó un segmento para hablar directamente del pronunciamiento de Melissa y precisar ante la audiencia cuál era el punto que debía corregir.

    Con su característico estilo frontal, inició recordando cómo la exconductora habría actuado ante situaciones familiares que motivaron su separación y el enfrentamiento mediático con su exesposo, Rodrigo “Gato” Cuba. Antes de ahondar en ello, quiso remarcar que las presiones legales contra el periodismo no la sorprenden ni la detienen.

    Melissa Paredes amenazó a Magaly Medina

    “Ella me ha mandado una carta notarial porque la gente cree que amedrentando a los periodistas uno va a callarse la boca”, afirmó, reafirmando su postura frente a las amenazas. Posteriormente, al admitir su error, agregó: “Sí, lo que pasa es que ayer en medio de mi contestación dije que ella demandó al papá de su hija por una cosa horrible y no fue así, es cierto”.

    Con esta declaración, la conductora confirmó que Melissa no presentó aquella denuncia, aunque inmediatamente puntualizó los aspectos que, según ella, deben considerarse al recordar ese caso.

    Magaly explicó que lo ocurrido fue que la modelo amenazó con denunciar a su expareja, pero la acción legal finalmente fue interpuesta por el futbolista. “Ella amenazó al papá de su hija con denunciar, pero al final el Gato Cuba la denunció a ella por extorsión y chantaje… Esto acabó con que un juzgado de familia determinó que ninguno de los padres eran aptos en esos momentos de estar con la menor”, relató la conductora, remarcando lo complejo que fue el proceso judicial para ambos.

    El enfrentamiento judicial entre Paredes y Cuba se convirtió en uno de los casos más mediáticos de los últimos años, debido a las acusaciones mutuas, filtraciones, audios y un proceso que evidenció una profunda crisis familiar. Por este motivo, la conductora reiteró que, aunque se rectifique cuando corresponde, no permitirá que se intente condicionar su labor: “La gente cree que porque te mandan una carta notarial uno se va a asustar, pero no es así. Eso no funciona conmigo”, sostuvo sin variar su tono crítico.

    La carta notarial enviada por Melissa fue firme: no solo exigía una rectificación pública, sino que también dejaba abierta la posibilidad de iniciar acciones legales si no se cumplía con el plazo establecido. La exreina de belleza recalcó que la información difundida no coincidía con los registros reales de su caso judicial y debía ser corregida para evitar daños a su imagen.

    “Si bien es cierto existieron procesos legales como la denuncia a la que hace referencia, debo aclarar que dicha denuncia no fue presentada por mi persona, sino todo lo contrario. Se originó a raíz de una denuncia que se presentó en mi contra por la presunta comisión del delito contra el patrimonio – chantaje en agravio de Rodrigo Cuba, la cual fue archivada oportunamente”, indicó Melissa en el documento remitido a la producción del programa.

    SOBRE EL AUTOR:
    Magaly se rectifica tras amenaza de Melissa Paredes, pero lanza dardo: “La denunció por extorsión y chantaje”
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

