Tilsa Lozano confirma que tuvo una relación con Yaco Eskenazi y revela: "Se fue a Chaclacayo conmigo"

Mario Irivarren tiene PECULIAR reacción luego de la ola de críticas por DARLE el iPhone ofrecido a Pol Deportes: "¡Quién mier#$%...!"

Mario Irivarren responde entre bromas a los titulares por no entregar el iPhone prometido a Pol Deportes y genera nueva polémica en redes.

    Mario Irivarren tiene PECULIAR reacción luego de la ola de críticas por DARLE el iPhone ofrecido a Pol Deportes: "¡Quién mier#$%...!"
    Mario Irivarren responde.
    Mario Irivarren tiene PECULIAR reacción luego de la ola de críticas por DARLE el iPhone ofrecido a Pol Deportes: "¡Quién mier#$%...!"

    Mario Irivarren volvió a estar en el centro de la conversación digital luego de que, durante la transmisión de La Manada, reaccionara a los titulares que lo criticaban por no cumplir la promesa del iPhone ofrecido a Pol Deportes. Mientras revisaba las noticias en vivo, el integrante del programa no pudo evitar soltar una risa irónica al ver cómo se viralizó su cambio de decisión, convirtiéndolo nuevamente en tema de debate entre los usuarios en redes.

    Lejos de ofrecer una explicación extensa o puntual, Irivarren optó por quitarle dramatismo a la situación y bromear frente a cámaras. Al leer una de las portadas sensacionalistas que circulaban, lanzó una frase que sorprendió a los seguidores conectados: “No sé quién mier#$% habrá hecho eso”, comentó entre risas, dejando claro que no planeaba entrar en polémicas ni prolongar el tema.

    Tras ese breve comentario, Mario decidió pasar a otro asunto dentro del programa, evidenciando su intención de no seguir alimentando el revuelo mediático. Sin embargo, el clip ya estaba circulando en tiempo real, generando nuevas reacciones y comentarios entre quienes consideran que el influencer debería aclarar por qué se retractó de su promesa y cumplir con lo que ofreció públicamente a Pol Deportes.

    Mario Irivarren tiene PECULIAR reacción luego de la ola de críticas por DARLE el iPhone ofrecido a Pol Deportes: "¡Quién mier#$%...!"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

