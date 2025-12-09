Mario Irivarren se retracta del iPhone para Pol Deportes: “La competencia me ganó” y estalla polémica

Mario Irivarren recalculó a entregar el regalo que prometió a Pol Deportes, generando una avalancha de críticas en redes sociales, donde muchos le exigieron que cumpla su palabra.

Usuario lo llaman 'sin palabra' por no entregar lo prometido al adolescente.

El gesto que Mario Irivarren anunció públicamente como apoyo para impulsar la carrera digital de Pol Deportes terminó convirtiéndose en una nueva polémica para el chico reality. El integrante de La Manada confirmó que ya no cumplirá con el ofrecimiento del iPhone que le prometió al joven narrador andahuaylino, lo que provocó un inmediato rechazo en redes sociales.

Mario Irivarren explica por qué ya no dará el iPhone prometido

Durante una reciente emisión del pódcast, Irivarren sorprendió a sus compañeros al informar que no podrá entregar el equipo móvil que tenía destinado para el adolescente de 15 años, quien se hizo viral por narrar la final de la Copa Libertadores desde el cerro Puruchuco.

Entre risas incómodas y miradas de sorpresa, lanzó la frase que encendió las críticas: “No puedo cumplir con la promesa hecha en esta mesa”, comentó ante Gerardo Pe y Dafonseca.

Luego explicó que se trataba de un tema de competencia: “Lo que pasa es que me ganó la competencia. Ellos tienen más presupuesto”, dijo, refiriéndose a que Apple ya habría obsequiado un teléfono al joven creador de contenido.

Más adelante, intentó restar importancia al hecho de no concretar el regalo:

“En realidad, no importa si el teléfono lo tiene por mí o si se lo dio Apple. Lo importante es que él obtenga los recursos que necesita para seguir creciendo”, agregó.

Según reveló el equipo de producción, incluso han intentado comunicarse con Pol para coordinar un nuevo detalle, aunque no han logrado contactarlo debido a su cargada agenda en España, donde vive uno de los mejores momentos de su carrera.

Usuarios estallan contra Mario Irivarren por incumplir su promesa

La reacción del público no tardó en llegar. Miles de usuarios expresaron su molestia, enfatizando que una promesa pública debe cumplirse sin importar si otra marca ya intervino.

Entre los comentarios más repetidos destacaron: “Así le den 100 celulares, cumple tu palabra”, “Si se lo ofreciste, igual tienes que darle”, “Buen pretexto para zafar”, “No importa si Apple le dio uno, tú igual prometiste”.

Muchos internautas consideraron que Irivarren se apresuró al hacer un anuncio ante cámaras sin haber previsto que pudiera quedar mal si terceros se adelantaban con el regalo.

¿Habrá un nuevo obsequio para Pol Deportes?

Pese a la controversia, Irivarren aseguró que no descartará apoyar al joven cuando regrese de España, esta vez con algo más útil para su crecimiento profesional: “Veremos qué necesita realmente y lo ayudaremos de alguna manera”, dejó entrever.