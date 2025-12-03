Mario Irivarren emocionó a todos al anunciar que regalaría un iPhone al joven narrador Cliver Huamán , quien se hizo viral por su pasión por el deporte.

Mario Irivarren protagonizó uno de los momentos más emotivos del reciente episodio del podcast La manada, al anunciar que regalaría un iPhone al joven narrador Cliver Huamán Sánchez, un adolescente de 15 años que se volvió viral por su esfuerzo y pasión al relatar la final de la Copa Libertadores 2025 sin acceso oficial al estadio.

El muchacho, creador del contenido deportivo ‘Pol Deportes’, se ganó la admiración del público tras transmitir el encuentro desde un mirador luego de que no le permitieran ingresar como prensa.

Mario Irivarren sorprende con noble gesto a 'Pol Deportes'

Cliver, natural de Andahuaylas, había viajado a Lima con la ilusión de cubrir la final y terminó capturando la atención de miles gracias a su talento, determinación y creatividad. Durante la conversación en ‘Satélite+’, los conductores quedaron conmovidos al escuchar cómo el joven transformó un obstáculo en una oportunidad que lo lanzó a la vitrina digital.

“Prometí a mi mamita que iba a hacer las cosas bien”, recordó el adolescente, emocionado, al relatar lo que le dijo a su madre antes de emprender el viaje. Esa frase fue suficiente para que Mario Irivarren, impactado por su historia, decidiera darle un empujón en su carrera. El exchico reality contó que coordinó con su tienda para entregarle un iPhone como apoyo a su crecimiento en redes.

“A lo que voy es que si se te presentaba cada traba en el camino y tú en lugar de desistir seguías yendo para adelante, demostrando una resiliencia que muy pocas personas tienen y eso es digno de admirar y es digno de valorar. Vas a llegar lejos, o sea, no tengo duda que vas a llegar lejos y lo vas a lograr por tu mamita que tanto mencionas. Yo tengo un negocio de celulares, ya les pregunté y me han dicho que sí. Entonces, te vamos a regalar un iPhone para una mejor calidad porque te lo mereces”, expresó Irivarren emocionado.

Laura Spoya y Gerardo Pe sorprenden al joven narrador viral

El impacto de la historia de Pol Deportes no solo tocó a Mario Irivarren. Durante su visita al podcast, otras figuras también decidieron sumarse al impulso del adolescente, que hoy inspira a miles con su esfuerzo y talento.

Gerardo Pe fue el primero en reaccionar. Conmovido por la humildad del muchacho, el creador de contenido anunció que le obsequiaría un televisor para que pueda seguir los partidos sin limitaciones.

La chispa que desencadenó este regalo vino de una simple pregunta. Mientras hablaban de fútbol y del origen de su pasión por la narración, Gerardo quiso saber: “¿Sueles ver mucho fútbol?”. A lo que el joven respondió con sinceridad: “No veo mucho porque no tengo tele”. La frase dejó el ambiente en silencio por un instante, hasta que el youtuber reaccionó sin dudar: “Yo te regalo la tele. Te regalo la tele, hermano”.