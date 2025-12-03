Jorge Benavides destacó la influencia de Susana Umbert en su decisión de unirse al canal y promete un nuevo programa con gran dedicación para disfrutar en su nueva etapa.

La preventa 2026 de Panamericana Televisión dejó una de las sorpresas más grandes de la noche: Jorge Benavides apareció en el escenario para confirmar que será parte de los nuevos rostros del canal. Su presencia tomó desprevenidos a muchos asistentes, especialmente porque aún pertenece oficialmente a ATV.

Jorge Benavides se cambia de ATV a Panamericana

Tras una presentación musical acompañada de bailarinas, el popular imitador no perdió la oportunidad de bromear con Christian Rivero, anfitrión del evento. “Antes de aceptar la propuesta de Panamericana, yo pregunté quiénes iban a estar, pero no en todos los programas van a animar. A todos los presentes, gracias”, dijo generando risas entre los presentes.

Minutos después, Benavides explicó que este cambio marcará el final de su contrato con ATV y el inicio de una nueva etapa profesional en Panamericana a partir del 2026. Con evidente emoción, recordó su primer acercamiento a la televisión. “Muy feliz de regresar a Panamericana porque fue aquí, que en un concurso de imitadores gané en ‘Trampolín a la fama’. Tenía 18 años y fue donde me inicié, aquí en Panamericana”, expresó.

Finalmente, el humorista adelantó que su próximo programa aún está en desarrollo, pero que pondrá toda su dedicación en esta nueva casa televisiva. “Todavía no tenemos fecha, no tenemos nombre del programa, obviamente va a ser algo nuevo. Antes de terminar mi participación, quiero dar un agradecimiento muy especial al señor Marcelo de ATV, es mi actual casa, porque mi contrato termina a fin de año. Pero ha tenido la generosidad de darme permiso de estar aquí”, afirmó con una sonrisa.

Jorge Benavides destaca su confianza en Susana Umbert

En plena presentación durante la preventa de Panamericana Televisión, Jorge Benavides tomó un momento para reconocer el papel fundamental que ha tenido Susana Umbert en su trayectoria. El cómico explicó que volver a trabajar con ella ha sido determinante para aceptar este nuevo proyecto en el 2026.