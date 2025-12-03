Gisela Valcárcel sorprendió en la preventa 2026 de Panamericana Televisión con un saludo a Karla Tarazona , disipando rumores de tensiones entre ambas presentadoras.

La presencia de Gisela Valcárcel en la preventa 2026 de Panamericana Televisión se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche. Su llegada, acompañada de una gran ovación y el despliegue de cámaras, no solo marcó su retorno a la señal, sino que también activó la atención del público debido a las especulaciones previas sobre tensiones internas. En ese contexto, un gesto en particular terminó captando todas las miradas: su inesperado saludo con Karla Tarazona.

¿Qué hizo Karla Tarazona cuando vio a Gisela Valcárcel en el evento?

Las capturas difundidas por ‘Instarándula’ revelaron el instante exacto en que Gisela Valcárcel pisó el escenario. Aunque durante semanas se habló de una supuesta tensión entre ella y Karla Tarazona, el saludo que protagonizaron fue más cálido de lo que muchos esperaban. Compartieron un beso en la mejilla y un breve intercambio de palabras que disipó, al menos visiblemente, cualquier señal de fricción.

Durante su paso por el escenario, la ‘Señito’ deslumbró con un vestido dorado y fue acercándose uno por uno a los talentos presentes. Entre los saludados estuvieron Ric La Torre, Kurt Villavicencio “Metiche” y también Karla Tarazona. Sin embargo, fue este último saludo el que capturó toda la atención, debido a la narrativa previa de un posible desencuentro entre ambas.

Para los asistentes y quienes siguieron el evento desde redes, la interacción fue significativa. No se percibieron gestos tensos ni actitudes evasivas. Por el contrario, Gisela sonrió al aproximarse y Karla correspondió con la misma apertura. Aunque el momento fue rápido, alcanzó para dejar claro que, al menos esa noche, ambas apostaron por la cordialidad y el profesionalismo.

Gisela Valcárcel se encuentra con Susana Umbert

La esperada reaparición de Gisela Valcárcel en Panamericana Televisión dejó momentos cargados de emoción y nostalgia. Su presentación inició con un mensaje en el que recordó su paso por el canal que marcó una etapa clave en su carrera.

“Aquí aprendí a luchar mientras me caía, a levantarme y a volver a empezar. Aquí fui muy feliz. Hoy soy una mujer distinta, quizá más sensible, pero tengo la misma certeza que ayer. Aún hay mucho por hacer, por crear y por compartir con ustedes”, expresó, generando una inmediata ovación entre los asistentes.

Uno de los instantes que más repercusión tuvo fue el saludo entre Gisela y Susana Umbert. Al encontrarse, ambas compartieron un abrazo extenso y lleno de afecto que demostró la complicidad entre las dos.