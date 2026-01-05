Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ALARMA MUNDIAL: la ciudad más poblada del mundo se HUNDE y pone en PELIGRO a 42 millones de habitantes

Jossmery Toledo ingresó a reality en Miami y protagonizó insólito momento con su compañero: "Es mi ..."

La influencer Jossmery Toledo debutó en 'El rancho de destino' en Miami, y un comentario de su compañero desató risas y se volvió viral.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Jossmery Toledo ingresó a reality en Miami y protagonizó insólito momento con su compañero: "Es mi ..."
    Jossmery Toledo ingresó a reality en Miami. | Composición Wapa
    Jossmery Toledo ingresó a reality en Miami y protagonizó insólito momento con su compañero: "Es mi ..."

    La influencer Jossmery Toledo inició el 2026 con nuevos desafíos y proyectos. Recientemente, la ex policía aceptó el reto de viajar a Miami para formar parte del reality digital 'El rancho de destino', transmitido por YouTube.

    Su llegada causó gran expectativa entre los seguidores, pero uno de los momentos más comentados ocurrió durante sus primeras horas de convivencia, cuando protagonizó una situación inesperada con un compañero. Conoce aquí todos los detalles.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Esposa de Pantera Zegarra arremete contra Rodrigo Cuba por arruinar el cabello de su hija y, ¿culpa a Ale Venturo?: “Hijo ajeno…”

    Jossmery Toledo debuta en 'El rancho de destino' con momento curioso

    La influencer peruana hizo su primera aparición en 'El rancho de destino' el pasado 4 de enero, cuando se estrenó oficialmente el reality en YouTube. Durante su presentación, Jossmery dejó claro que llega soltera y dispuesta a mostrarse tal como es, sin filtros ni estrategias, buscando conectar con los espectadores y dejar huella en el programa.

    Sin embargo, uno de los momentos más comentados se dio mientras compartía camarote con el creador de contenido dominicano Pío La Ditigancia. Al relatar cómo dormía durante su tiempo en la Policía Nacional del Perú, llamando a su compañero "Mi Camacho", él hizo un comentario que provocó risas y sorpresa.

    "Ella y yo dormimos en el mismo camarote pero yo arriba y ella abajo", dijo entre risas el influencer, lo que llevó a Jossmery a reaccionar cargándolo en un gesto que desató carcajadas y se volvió viral en redes sociales. Este episodio evidenció la química entre ambos y se convirtió en uno de los primeros momentos divertidos del reality.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Melissa Klug rompe el silencio y aclara cuál es hoy su verdadera relación con Jefferson Farfán

    'El rancho de destino': el reality que une a influencers

    'El rancho de destino' es parte de la nueva generación de realities transmitidos exclusivamente por YouTube, un formato que gana popularidad a nivel internacional. Grabado en Miami, el programa es conducido por el influencer dominicano Danny Pérez, conocido como Destino Positivo.

    En el reality participan 16 influencers de distintos países, quienes conviven y compiten en desafíos físicos, dinámicas de humor y pruebas de convivencia. El premio final incluye un Corvette valorado en 80 mil dólares y 50 mil dólares en efectivo. Estrenado el 4 de enero y con cierre previsto el 7 de febrero, el programa promete conflictos, alianzas y momentos virales.

    SOBRE EL AUTOR:
    Jossmery Toledo ingresó a reality en Miami y protagonizó insólito momento con su compañero: "Es mi ..."
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Melissa Paredes revela la razón por la que Rodrigo Cuba habría trasquilado el cabello de su hija

    Atacan a Rodrigo Cuba y Ale Venturo por haber trasquilado el cabello de la hija de Melissa Paredes

    Hermano de Christian Cueva expone a Pamela Franco por regalo que no sería de ‘Aladino’

    Jossmery Toledo ingresó a reality en Miami y protagonizó insólito momento con su compañero: "Es mi ..."

    Esposa de Pantera Zegarra arremete contra Rodrigo Cuba por arruinar el cabello de su hija y, ¿culpa a Ale Venturo?: “Hijo ajeno…”

    Lo más vistos en Farándula

    ¡Se quedaron sin trabajo! Karla Tarazona y Christian Domínguez confirman el fin de ‘Todo se filtra’

    Korina Rivadeneira asombra con un comentario sobre presunto nuevo romance de Mario Hart

    Despiden a dos trabajadores en hotel por “travesura” de Cristorata y streamer se pronuncia

    Jaime Bayly revela fuerte crisis en su matrimonio con Silvia Núñez del Arco

    Hija de Christian Domínguez fue vista con Christian Cueva después del firme aviso a su padre

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 44.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;