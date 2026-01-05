La influencer Jossmery Toledo debutó en 'El rancho de destino' en Miami, y un comentario de su compañero desató risas y se volvió viral.

La influencer Jossmery Toledo inició el 2026 con nuevos desafíos y proyectos. Recientemente, la ex policía aceptó el reto de viajar a Miami para formar parte del reality digital 'El rancho de destino', transmitido por YouTube.

Su llegada causó gran expectativa entre los seguidores, pero uno de los momentos más comentados ocurrió durante sus primeras horas de convivencia, cuando protagonizó una situación inesperada con un compañero. Conoce aquí todos los detalles.

Jossmery Toledo debuta en 'El rancho de destino' con momento curioso

La influencer peruana hizo su primera aparición en 'El rancho de destino' el pasado 4 de enero, cuando se estrenó oficialmente el reality en YouTube. Durante su presentación, Jossmery dejó claro que llega soltera y dispuesta a mostrarse tal como es, sin filtros ni estrategias, buscando conectar con los espectadores y dejar huella en el programa.

Sin embargo, uno de los momentos más comentados se dio mientras compartía camarote con el creador de contenido dominicano Pío La Ditigancia. Al relatar cómo dormía durante su tiempo en la Policía Nacional del Perú, llamando a su compañero "Mi Camacho", él hizo un comentario que provocó risas y sorpresa.

"Ella y yo dormimos en el mismo camarote pero yo arriba y ella abajo", dijo entre risas el influencer, lo que llevó a Jossmery a reaccionar cargándolo en un gesto que desató carcajadas y se volvió viral en redes sociales. Este episodio evidenció la química entre ambos y se convirtió en uno de los primeros momentos divertidos del reality.

'El rancho de destino': el reality que une a influencers

'El rancho de destino' es parte de la nueva generación de realities transmitidos exclusivamente por YouTube, un formato que gana popularidad a nivel internacional. Grabado en Miami, el programa es conducido por el influencer dominicano Danny Pérez, conocido como Destino Positivo.