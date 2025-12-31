Wapa.pe
Gobierno detalla nueva pensión mínima de S/ 1.000 y los requisitos para acceder en 2026

Increíble giro: exchico reality renuncia a la TV y afirma que vender cuyes le dejará más plata que EEG

El modelo peruano y ex participante de ‘Esto es Guerra’, que en su momento fue captado en un ampay junto a una controvertida reina de belleza, decidió dejar los escándalos atrás y enfocarse por completo en el negocio de la venta de cuyes.

    La mayoría de los chicos reality, al dejar programas como ‘Esto es Guerra’ o ‘Combate’, suelen convertirse en influencers viajando por el mundo o, en el peor de los casos, desaparecen de la pantalla. Sin embargo, la historia de Duilio Vallebuona fue completamente diferente.

    El modelo y extenista profesional optó por alejarse de la televisión tras convertirse en una de las figuras más populares de ‘EEG’ para dedicarse a un emprendimiento que siempre había tenido en mente: la crianza y venta de cuyes.

    Duilio Vallebuona dejó ‘EEG’ para enfocarse en su negocio de cuyes

    Durante su paso por ‘Esto es Guerra’, Vallebuona fue una de las caras más reconocidas del programa, mantuvo una relación con Michela Elías y protagonizó un ampay con Samantha Batallanos, exreina de belleza. Sin embargo, en 2020 decidió abandonar el reality para concentrarse en sus estudios de Administración de Empresas y, más adelante, iniciar su propia granja de cuyes.

    A través de sus redes sociales, el exchico reality muestra sus modernas granjas en Mala, al sur de Lima, donde comparte consejos sobre el cuidado de los cuyes, desde la temperatura ideal hasta la limpieza adecuada. Su emprendimiento comenzó con 500 cuyes y hoy su producción ha crecido notablemente.

    En una entrevista con La República a inicios de 2024, Vallebuona admitió que aún no gana lo mismo que en ‘Esto es Guerra’, pero aseguró sentirse confiado en que su negocio pronto superará esos ingresos. Además, confirmó que su etapa en los realities ya quedó en el pasado.

    Duilio Vallebuona denunció el robo de 300 cuyes

    El 28 de junio del año pasado, Vallebuona comunicó una triste noticia: denunció el robo de 300 cuyes de su granja en Mala, valorados en más de S/20.000, además del asesinato de sus dos perros guardianes, quienes fueron envenenados por los delincuentes.

    El exchico reality compartió un video en sus redes sociales visiblemente afectado por la pérdida de sus canes, Tanque y Laila. Asimismo, manifestó su desconcierto, ya que su granja contaba con cerco eléctrico, cámaras de seguridad y guardias armados, por lo que no entendía cómo lograron ingresar los ladrones.

    SOBRE EL AUTOR:
    Increíble giro: exchico reality renuncia a la TV y afirma que vender cuyes le dejará más plata que EEG
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

