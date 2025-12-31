Wapa.pe
Temblor en Perú hoy, martes 30 de diciembre de 2025: Hora y epicentro del último sismo, según el IGP

Hermana de Luciana Fuster habla de su lucha contra una enfermedad delicada: "Ya no recuerdo como es vivir normal"

Fernanda Fuster, hermana de Luciana Fuster, revela que padece esclerosis múltiple desde hace seis años y comparte un emotivo mensaje de lucha, esperanza y gratitud.

    Hermana de Luciana Fuster revela sobre su estado de salud. | Composición Wapa
    Fernanda Fuster, hermana mayor de Luciana Fuster, decidió romper el silencio y compartir públicamente una de las batallas más complejas de su vida. A través de un mensaje profundamente personal en redes sociales, la joven reveló que desde hace seis años convive con la esclerosis múltiple, una enfermedad autoinmune que transformó radicalmente su día a día y la obligó a replantear su forma de vivir.

    Lejos de buscar compasión, Fernanda eligió contar su historia desde un lugar de honestidad y esperanza, explicando cómo el diagnóstico marcó un antes y un después en su salud física y emocional, pero también cómo hoy empieza a recuperar algo que había perdido: calidad de vida.

    Fernanda Fuster revela cómo cambió su vida tras el diagnóstico

    El martes 30 de diciembre, Fernanda compartió un video en sus redes sociales donde mostró parte de su rutina y el proceso médico que enfrenta. Acompañó las imágenes con un mensaje que conmovió a sus seguidores, al confesar que atravesaba uno de los momentos más significativos de los últimos años.

    “Estos últimos días han sido los más emocionantes que he tenido en años, y no por las razones que cualquiera se puede imaginar, sino porque por fin cambiaron mi medicina a una mejor, una que me permite simplemente tener calidad de vida”, expresó al inicio de su testimonio.

    La hermana de la ex Miss Grand International explicó que la esclerosis múltiple le fue diagnosticada hace seis años, una condición que afecta directamente el sistema nervioso central y cuyos síntomas pueden variar con el tiempo. Desde entonces, su rutina estuvo marcada por el dolor constante, el cansancio extremo y malestares físicos que limitaban incluso las actividades más básicas.

    “Luego de 6 años por fin despierto sin dolor, sin sentir que me han pasado 50 trenes por encima que no me dejaban existir, sin fiebre y sin algún malestar”, relató con alivio. Aunque fue clara al señalar que la enfermedad no ha desaparecido, destacó un cambio clave en su forma de afrontarla: “Aunque sé que la Esclerosis Múltiple sigue conmigo, ya siento que es algo con lo que al fin voy a poder convivir”.

    El rol clave de Luciana Fuster y su familia en el proceso

    En su mensaje, Fernanda también habló del apoyo incondicional que ha recibido durante este largo camino. Reconoció que su vida ya no es la misma que antes del diagnóstico, pero aseguró que hoy se siente más fuerte y esperanzada frente al futuro.

    “Ya no recuerdo cómo es vivir normal, pero me siento feliz y con mucha esperanza de tener la oportunidad de empezar de nuevo”, confesó, dejando ver una mezcla de nostalgia y gratitud.

    La joven dedicó palabras especiales a quienes considera pilares fundamentales en su proceso de recuperación, entre ellos sus médicos y, sobre todo, su familia. En particular, mencionó a su hermana Luciana Fuster y a Rossana, a quienes agradeció por acompañarla en los momentos más difíciles.

    “Siempre voy a vivir agradecida con los que han estado conmigo, mis doctores y sobre todo Luciana Fuster y Rossana, que siempre han sido mi soporte y me han ayudado literalmente no solo a sobrevivir, sobre todo a VIVIR. Las amo y agradezco por siempre”, concluyó.

    Con este testimonio, Fernanda Fuster no solo visibiliza una enfermedad poco comprendida, sino que también deja un mensaje de resiliencia, esperanza y gratitud, mostrando que incluso en medio de una condición crónica es posible encontrar nuevas razones para seguir adelante.

