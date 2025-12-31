Samahara Lobatón decidió hablar tras el lamentable diagnóstico de cáncer de Youna , padre de su mayor hija. La influencer expresó su decisión frente a esta enfermedad.

En medio del delicado diagnóstico de cáncer que enfrenta Youna, Samahara Lobatón sorprendió al marcar una postura clara y definitiva. La exchica reality aprovechó una dinámica de preguntas en redes sociales para referirse al padre de su hija y aclarar su posición frente a la situación. Aunque confirmó que existe respaldo, su mensaje dejó entrever una decisión que no pasó desapercibida. ¿Qué fue lo que hizo?

Samahara Lobatón sorprende con decisión tras diagnóstico de cáncer de Youna

Samahara Lobatón utilizó sus redes sociales para responder inquietudes de sus seguidores y, entre las consultas recibidas, surgió una relacionada con Youna y el momento de salud que atraviesa. Ante la pregunta directa de si se encontraba brindándole apoyo al padre de su hija mayor, la influencer decidió pronunciarse de manera puntual y marcar un límite claro sobre el tema.

En su mensaje, Lobatón enfatizó que se trata de un asunto personal que solo le corresponde comunicar a Youna, dejando constancia de que su respaldo existe, pero sin intención de profundizar públicamente.

Foto: Instagram

"Lo voy a dejar en claro una sola vez. Este es un tema que solo él puede y debe comentar. Él sabe que tiene todo mi apoyo y que lo más importante es que esté bien por él y para él, por su mayor motivo de vida: su hija, que lo ama y lo adora más allá de todos los problemas que hayamos tenido él y yo", se lee en la imagen.

Finalmente, la exchica reality explicó que actualmente mantienen una relación cordial como padres y que la noticia se dio en un contexto de respeto mutuo. Además, fue enfática al señalar que no volverá a referirse públicamente a la salud de Youna.

"Estos últimos meses hemos tenido una buena relación de padres y la noticia llega cuando nos hablábamos muy bien. Mi familia y yo siempre estaremos con él, es el papá de Xianna. Desde el día uno como se lo hemos demostrado, sabe que estoy para lo que él necesite. Fin. No tocaré más este tema", sostuvo la influencer al respecto.

Youna inicia una nueva etapa personal tras anunciar su diagnóstico

Luego de hacer público que enfrenta un diagnóstico de cáncer, Youna volvió a comunicarse con sus seguidores para compartir una decisión profundamente personal. A través de sus redes sociales, el joven contó que optó por cortar su característica cabellera, un cambio que no fue sencillo, ya que el cabello largo formaba parte de su identidad.

El influencer explicó que este acto representa un punto de quiebre y el inicio de un proceso de renovación, marcado por la fortaleza y la esperanza frente a la situación que atraviesa. En su mensaje, dejó claro el significado emocional que tuvo este gesto para él.