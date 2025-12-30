Samahara Lobatón reaparece en redes y vende ropa de sus hijos mientras Youna revela detalles de su tratamiento contra el cáncer.

La influencer Samahara Lobatón volvió a activar sus redes sociales en medio de un contexto sensible: la reciente revelación del diagnóstico de cáncer de Youna, padre de su primera hija. Lejos de pronunciarse directamente sobre la enfermedad de su expareja, la hija de Melissa Klug sorprendió al enfocarse en un tema doméstico y cotidiano que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

En una serie de historias, Samahara explicó que tomó una decisión práctica relacionada con sus hijos, lo que generó diversas reacciones en plataformas digitales.

Samahara Lobatón anuncia venta de ropa infantil en redes sociales

A través de su cuenta oficial de Instagram, la exchica reality informó que puso a la venta prendas de vestir que pertenecieron a sus hijos. Según detalló, se trata de ropa que ya no utilizan porque les quedó pequeña tras su rápido crecimiento.

La influencer precisó que en el lote hay prendas tanto de su hija mayor —fruto de su relación con Youna— como de los dos menores que tiene con Bryan Torres. Además, aclaró que los precios son accesibles y que el estado de las prendas es óptimo.

Samahara Lobatón señaló que los costos parten desde los 15 soles y que entre las piezas ofrecidas se encuentran marcas reconocidas como Nike, lo que despertó el interés inmediato de varias seguidoras.

Youna rompe el silencio y confirma su tratamiento contra el cáncer

Mientras Samahara retomaba su actividad habitual en redes, Youna utilizó sus propias plataformas para brindar detalles sobre el tratamiento que iniciará tras ser diagnosticado con leucemia. El barbero explicó que, pese al impacto inicial de la noticia, el panorama médico es alentador.

“En el día seis me dieron los resultados, pero gracias a Dios me detectaron un cáncer que lo puedo tratar con quimioterapia en pastillas, un cáncer que puedo tratar desde mi casa y un cáncer que me da muchísimas esperanzas de vida”, expresó, transmitiendo tranquilidad a sus seguidores.

El joven resaltó que su tipo de tratamiento le permitirá continuar con su vida diaria, aunque bajo estricta supervisión médica. Sus palabras generaron mensajes de apoyo y solidaridad, especialmente por parte de usuarios que atraviesan situaciones similares.