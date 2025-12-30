Alberto Cotrina aclara si es el padre del bebé de Darinka Ramírez y revela cómo su esposa tomó los rumores que circularon en redes.

El rumor se encendió en redes y llegó hasta los protagonistas. Alberto Cotrina, voz de 'Los Conquistadores de la Salsa', decidió hablar públicamente luego de que usuarios lo señalaran como el presunto padre del segundo bebé que espera Darinka Ramírez. La especulación nació por una fotografía del anuncio de embarazo y por un videoclip en el que ambos aparecen cercanos. El músico aclaró su versión, explicó cómo tomó la situación su esposa y cerró filas frente al escándalo.

Alberto Cotrina rompe el silencio ante los rumores

Tras el anuncio de Darinka Ramírez el 25 de diciembre, la conversación digital se volcó a descubrir quién es el padre de la bebé en camino. Aunque la influencer ha sido enfática en mantener la identidad en reserva, en plataformas sociales empezó a circular el nombre de Cotrina por su reciente colaboración artística con ella.

Consultado por el programa Todo se filtra, el salsero descartó cualquier vínculo sentimental y minimizó el ruido mediático. “Son especulaciones, más nada. Yo estoy normal, tranquilo, tú sabes cómo son las cosas. Mi esposa lo tomó relax, además Darinka es amiga nuestra, es amiga de nosotros”, señaló, subrayando que existe una relación de amistad entre ambas familias y no algo más.

El origen de la confusión: un videoclip y una foto

La cercanía visible en el clip Quieres ser mi amante fue el detonante para muchos comentarios. Sin embargo, el artista insistió en que el trabajo fue estrictamente profesional y que el embarazo no era un tema del que estuviera enterado durante la grabación.

“El público especula lo que desea, yo estoy normal, soy parte del rubro. A la pareja de Darinka no lo conozco (…) Yo no sabía que estaba embarazada. Yo recién me he enterado. Hay cosas que uno no comenta, así seamos amigos”, agregó, dejando claro que no maneja información sobre la vida privada de la influencer.

La postura de Darinka Ramírez y el cierre del tema

Desde su anuncio, Darinka ha reiterado que no revelará la identidad de su pareja para proteger su entorno y ha negado tajantemente involucrarse con hombres casados. Esa línea fue respaldada por Cotrina al remarcar que no existe romance y que los señalamientos carecen de sustento.