Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¡12 HORAS SIN AGUA! Sedapal confirma corte este 4 de marzo: estos son los distritos afectados

Conoce al ‘Punch’ peruano: el pequeño mono rescatado que enternece al país y ya puede ser visitado

‘Punch’, un mono fraile de dos meses, fue rescatado del tráfico ilegal en Lima y ahora recibe cuidados especiales en el Parque Zonal Huáscar.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Conoce al ‘Punch’ peruano: el pequeño mono rescatado que enternece al país y ya puede ser visitado
    La versión peruana del monito 'Punch' ya está listo para ser visitado.
    Conoce al ‘Punch’ peruano: el pequeño mono rescatado que enternece al país y ya puede ser visitado

    La historia de ‘Punch’ es tan breve como conmovedora. Con apenas dos meses de vida y un peso que bordea los 100 gramos, este mono fraile fue presentado oficialmente el 3 de marzo por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) como símbolo del combate contra el tráfico ilegal de fauna silvestre.

    El pequeño primate fue encontrado en una vivienda de Lima Norte, donde permanecía retenido de manera ilegal desde que era apenas un recién nacido. Separado de su hábitat natural para ser criado como mascota, su caso refleja una práctica que, además de estar prohibida por ley, pone en riesgo la vida de especies silvestres.

    Por su corta edad y extrema fragilidad, ‘Punch’ requiere cuidados permanentes, alimentación especializada y monitoreo constante para garantizar su desarrollo.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Crisis sin GNV: revelan la FECHA EXACTA en que recién se normalizaría el abastecimiento tras días de incertidumbre

    Del cautiverio al rescate: la intervención de Serfor

    El cambio en la vida del pequeño fraile comenzó con la intervención del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), entidad que ejecutó el rescate y lo retiró del entorno ilegal en el que se encontraba.

    Tras la intervención, el mono fue trasladado al Servicio de Parques de Lima (Serpar), donde actualmente recibe atención veterinaria especializada. Allí, un equipo monitorea a diario su evolución física y emocional.

    El nombre ‘Punch’ no fue elegido al azar. Hace referencia a un caso ocurrido en Japón, donde un mono rechazado por su madre se aferraba a un peluche como forma de consuelo. En una escena similar, el pequeño peruano ahora abraza un mono de felpa que le ayuda a adaptarse a su nuevo entorno tras el encierro.

    ¿Dónde vive ahora ‘Punch’ y se puede visitar?

    Actualmente, el mono fraile se encuentra en el minizoológico del Parque Zonal Huáscar, en Villa El Salvador. En este espacio se ha acondicionado un ambiente especial que busca recrear, en la medida de lo posible, condiciones similares a su hábitat natural.

    Sin embargo, las autoridades advierten que, debido a su corta edad y el tiempo que permaneció en cautiverio, existe la posibilidad de que no pueda ser reinsertado en la vida silvestre.

    Además de ‘Punch’, el parque alberga a más de 120 animales rescatados del tráfico ilegal, entre monos, tortugas, un zorro y guacamayos. Todos ellos permanecen bajo protección luego de haber sido víctimas del comercio ilícito.

    En el marco del Día Mundial de la Vida Silvestre, desde Serpar recordaron que la compra de fauna silvestre alimenta una cadena ilegal que condena a muchos animales a no regresar jamás a su entorno natural.

    ¿Cómo denunciar el tráfico ilegal de fauna silvestre?

    Las autoridades instan a la ciudadanía a reportar cualquier caso sospechoso. Las denuncias pueden realizarse ante Serfor a través de la plataforma virtual “Alerta Serfor” en el portal del Estado o llamando en Lima al (01) 225-9005.

    También se puede acudir a la Policía Nacional del Perú (PNP), mediante la Dirección de Medio Ambiente, presentando la denuncia en la comisaría más cercana o comunicándose al 964 809 122.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Confirman CORTE DE LUZ este 4 de marzo por hasta 8 HORAS: consulta aquí si tu zona será afectada

    Otra opción es presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Penal correspondiente, o llamar a la línea gratuita 0800-00-205 para recibir orientación.

    Las autoridades recomiendan recopilar pruebas como fotografías, videos o datos de ubicación que permitan identificar a los responsables. Las denuncias pueden realizarse con reserva de identidad y son fundamentales para frenar un delito que cada año afecta a miles de animales en el país.

    SOBRE EL AUTOR:
    Conoce al ‘Punch’ peruano: el pequeño mono rescatado que enternece al país y ya puede ser visitado
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Abogado de Adrián Villar lo expone al confesar la razón que lo llevó a ATROPELLAR a Lizeth Marzano: “Él sabe que se le va a ..."

    Los 4 minutos fatales: Adrián Villar confiesa por qué ATROPELLÓ a Lizeth Marzano tras dejar a Francesca Montenegro

    Sale a la luz último mensaje de Lizeth Marzano antes de ser atropellada

    Atropelló, huyó y evitó la cárcel: el caso de Melisa Gonzáles Gagliuffi que atropelló a tres jóvenes, cinco años después

    DRÁSTICO GIRO | Exponen chat entre Adrián Villar y Francesca Montenegro que confirmaría todo: "Dijiste que me..."

    Lo más vistos en Ocio

    Confirman CORTE DE LUZ este 4 de marzo por hasta 8 HORAS: consulta aquí si tu zona será afectada

    Crisis sin GNV: revelan la FECHA EXACTA en que recién se normalizaría el abastecimiento tras días de incertidumbre

    ¡ATENCIÓN! Confirman CORTE DE LUZ este 3 de marzo por varias horas: consulta AQUÍ si tu zona será afectada

    Candidata es RETIRADA de elecciones por comentarios racistas a policías: "Quispe tenías que ser"

    Mesero que atendió a Adrián Villar y su novia no se calla y revela si consumieron bebidas alcohólicas antes del atropello a Lizeth Marzano

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;