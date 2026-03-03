Conoce al ‘Punch’ peruano: el pequeño mono rescatado que enternece al país y ya puede ser visitado

‘Punch’, un mono fraile de dos meses , fue rescatado del tráfico ilegal en Lima y ahora recibe cuidados especiales en el Parque Zonal Huáscar .

La versión peruana del monito 'Punch' ya está listo para ser visitado.

La historia de ‘Punch’ es tan breve como conmovedora. Con apenas dos meses de vida y un peso que bordea los 100 gramos, este mono fraile fue presentado oficialmente el 3 de marzo por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) como símbolo del combate contra el tráfico ilegal de fauna silvestre.

El pequeño primate fue encontrado en una vivienda de Lima Norte, donde permanecía retenido de manera ilegal desde que era apenas un recién nacido. Separado de su hábitat natural para ser criado como mascota, su caso refleja una práctica que, además de estar prohibida por ley, pone en riesgo la vida de especies silvestres.

Por su corta edad y extrema fragilidad, ‘Punch’ requiere cuidados permanentes, alimentación especializada y monitoreo constante para garantizar su desarrollo.

Del cautiverio al rescate: la intervención de Serfor

El cambio en la vida del pequeño fraile comenzó con la intervención del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), entidad que ejecutó el rescate y lo retiró del entorno ilegal en el que se encontraba.

Tras la intervención, el mono fue trasladado al Servicio de Parques de Lima (Serpar), donde actualmente recibe atención veterinaria especializada. Allí, un equipo monitorea a diario su evolución física y emocional.

El nombre ‘Punch’ no fue elegido al azar. Hace referencia a un caso ocurrido en Japón, donde un mono rechazado por su madre se aferraba a un peluche como forma de consuelo. En una escena similar, el pequeño peruano ahora abraza un mono de felpa que le ayuda a adaptarse a su nuevo entorno tras el encierro.

¿Dónde vive ahora ‘Punch’ y se puede visitar?

Actualmente, el mono fraile se encuentra en el minizoológico del Parque Zonal Huáscar, en Villa El Salvador. En este espacio se ha acondicionado un ambiente especial que busca recrear, en la medida de lo posible, condiciones similares a su hábitat natural.

Sin embargo, las autoridades advierten que, debido a su corta edad y el tiempo que permaneció en cautiverio, existe la posibilidad de que no pueda ser reinsertado en la vida silvestre.

Además de ‘Punch’, el parque alberga a más de 120 animales rescatados del tráfico ilegal, entre monos, tortugas, un zorro y guacamayos. Todos ellos permanecen bajo protección luego de haber sido víctimas del comercio ilícito.

En el marco del Día Mundial de la Vida Silvestre, desde Serpar recordaron que la compra de fauna silvestre alimenta una cadena ilegal que condena a muchos animales a no regresar jamás a su entorno natural.

¿Cómo denunciar el tráfico ilegal de fauna silvestre?

Las autoridades instan a la ciudadanía a reportar cualquier caso sospechoso. Las denuncias pueden realizarse ante Serfor a través de la plataforma virtual “Alerta Serfor” en el portal del Estado o llamando en Lima al (01) 225-9005.

También se puede acudir a la Policía Nacional del Perú (PNP), mediante la Dirección de Medio Ambiente, presentando la denuncia en la comisaría más cercana o comunicándose al 964 809 122.

Otra opción es presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Penal correspondiente, o llamar a la línea gratuita 0800-00-205 para recibir orientación.