Elecciones 2026: ONPE confirma quiénes serán los miembros de mesa para la segunda vuelta

La ONPE también confirma que las excusas y justificaciones aprobadas durante las Elecciones Generales 2026 seguirán vigentes para el 7 de junio.

La ONPE ratificó que las personas designadas como miembros de mesa el 12 de abril en las Elecciones 2026 continuarán con su función en la segunda vuelta presidencial programada para el 7 de junio. Esta disposición fue oficializada a través de la Resolución Jefatural N.° 000083-2026-JN/ONPE, la cual fue publicada en el diario oficial El Peruano, indicando que no se realizará un nuevo sorteo.

La determinación se fundamenta en el artículo 64 de la Ley Orgánica de Elecciones, que expone que los miembros seleccionados para la primera vuelta deben continuar en sus roles para la segunda, permitiendo así que la autoridad electoral mantenga la organización establecida en abril y evitar demoras en el proceso.

Asimismo, la resolución extiende la validez de las excusas y justificaciones aprobadas para no participar como miembro de mesa, asegurando que quienes ya recibieron aprobación de la ONPE no tendrán que enviar nuevamente documentos o realizar gestiones adicionales para el balotaje.

La entidad electoral también ha abierto nuevos plazos para aquellos que enfrenten nuevas dificultades tras el 12 de abril. Según se especifica, las nuevas solicitudes de excusa podrán registrarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la proclamación oficial de resultados por el Jurado Nacional de Elecciones.

ONPE abre nuevos períodos para excusar y justificar en segunda vuelta

La Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional de la ONPE reconoció que después del 12 de abril podrían surgir nuevas razones que impidan cumplir con el papel de miembro de mesa. Por esto, consideraron necesario añadir un período adicional para presentar dichas excusas.

El documento estipula que el plazo para el trámite de nuevas excusas será de cinco días hábiles desde el día siguiente a la publicación oficial de los resultados de la primera vuelta, dirigido a quienes presenten problemas de salud, viajes u otros impedimentos reconocidos por la normativa electoral.

Respecto a las justificaciones por no asistir a la instalación de mesas de votación, la ONPE señaló que podrán hacerse hasta cinco días naturales previos a la segunda vuelta. Este enfoque está alineado con el artículo 253 de la Ley Orgánica de Elecciones.