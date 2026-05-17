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Espectáculos - Mario Irivarren sorprende con un cambio radical en su imagen: "¿Qué se hizo en la cara?"

Vocalista de Amor Rebelde se retira temporalmente tras triste diagnóstico de cáncer: “Ha sido un desafío asumirlo”

A través de un comunicado, la cantante peruana anunció su tratamiento médico. Sus compañeros de Amor Rebelde manifiestan su apoyo, esperando su pronto retorno a los escenarios.

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    Vocalista de Amor Rebelde se retira temporalmente tras triste diagnóstico de cáncer: “Ha sido un desafío asumirlo”
    Cantante de amor Rebelde
    Vocalista de Amor Rebelde se retira temporalmente tras triste diagnóstico de cáncer: “Ha sido un desafío asumirlo”

    Rosaly Canario, cantante peruana, había destacado en la banda de cumbia Amor Rebelde no solo por su talento, sino también por su relación con el compañero Mathías Zevallos. Ahora, deberá pausar su carrera para priorizar su salud.

    El 16 de mayo, mediante un comunicado en redes sociales, Rosaly Canario anunció su salida de Amor Rebelde tras recibir un diagnóstico de cáncer en etapa temprana, destacando lo complicado que ha sido asimilar esta noticia.

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    Rosaly Canario enfrenta el diagnóstico de cáncer

    Ingresada recientemente al grupo, Rosaly Canario ha tenido que interrumpir su prometedora carrera durante un tiempo para iniciar su tratamiento de salud.

    “Estimada audiencia, amigos y seguidores: Les informo que me alejaré de los escenarios debido a problemas de salud. Me han detectado un cáncer incipiente, por lo que me someteré a una operación y enfocaré mis esfuerzos en recuperarme”, expresó la cantante del tema 'Duele el amor'.

    La cantante peruana Rosaly Canario se retira temporalmente tras ser diagnosticada con cáncer.
    La cantante peruana Rosaly Canario se retira temporalmente tras ser diagnosticada con cáncer.

    Además, expresó que mantiene la esperanza de recuperarse pronto. “La noticia ha sido desafiante tanto para mí como para mi familia, pero la estoy afrontando con gran fe y fortaleza, con la esperanza de superar esta etapa”, comentó la intérprete de cumbia.

    “¡Fuerzas para ti, Rosy! Te esperamos pronto”, manifestó Amor Rebelde, sugiriendo que podría integrarse nuevamente tras completar su tratamiento. Mathías Zevallos, quien participó con ella en el videoclip de 'Duele el amor', expresó: “Fuerzas, Rosaly, aquí te esperamos. Pronto regresarás con todo”.

    Finalmente, Rosaly mostró agradecimiento por el respaldo. “Deseo agradecer sinceramente a mis compañeros y a la familia de Amor Rebelde por su comprensión y apoyo, dándome el tiempo necesario para concentrarme en mi salud. Me llevo el cariño de todos y espero regresar pronto a lo que más amo: cantar para ustedes. Aprecio cada mensaje, oración y muestra de cariño. Estoy segura de que nos reencontraremos pronto”, finalizó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Vocalista de Amor Rebelde se retira temporalmente tras triste diagnóstico de cáncer: “Ha sido un desafío asumirlo”
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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