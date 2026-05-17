Vocalista de Amor Rebelde se retira temporalmente tras triste diagnóstico de cáncer: “Ha sido un desafío asumirlo”

A través de un comunicado, la cantante peruana anunció su tratamiento médico. Sus compañeros de Amor Rebelde manifiestan su apoyo, esperando su pronto retorno a los escenarios.

Rosaly Canario, cantante peruana, había destacado en la banda de cumbia Amor Rebelde no solo por su talento, sino también por su relación con el compañero Mathías Zevallos. Ahora, deberá pausar su carrera para priorizar su salud.

El 16 de mayo, mediante un comunicado en redes sociales, Rosaly Canario anunció su salida de Amor Rebelde tras recibir un diagnóstico de cáncer en etapa temprana, destacando lo complicado que ha sido asimilar esta noticia.

Rosaly Canario enfrenta el diagnóstico de cáncer

Ingresada recientemente al grupo, Rosaly Canario ha tenido que interrumpir su prometedora carrera durante un tiempo para iniciar su tratamiento de salud.

“Estimada audiencia, amigos y seguidores: Les informo que me alejaré de los escenarios debido a problemas de salud. Me han detectado un cáncer incipiente, por lo que me someteré a una operación y enfocaré mis esfuerzos en recuperarme”, expresó la cantante del tema 'Duele el amor'.

La cantante peruana Rosaly Canario se retira temporalmente tras ser diagnosticada con cáncer.

Además, expresó que mantiene la esperanza de recuperarse pronto. “La noticia ha sido desafiante tanto para mí como para mi familia, pero la estoy afrontando con gran fe y fortaleza, con la esperanza de superar esta etapa”, comentó la intérprete de cumbia.

“¡Fuerzas para ti, Rosy! Te esperamos pronto”, manifestó Amor Rebelde, sugiriendo que podría integrarse nuevamente tras completar su tratamiento. Mathías Zevallos, quien participó con ella en el videoclip de 'Duele el amor', expresó: “Fuerzas, Rosaly, aquí te esperamos. Pronto regresarás con todo”.