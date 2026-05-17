Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Espectáculos - Mario Irivarren sorprende con un cambio radical en su imagen: "¿Qué se hizo en la cara?"

Elecciones 2026: conoce si aún puedes cambiar tu local de votación para la segunda vuelta

Los votantes peruanos acudirán nuevamente a las urnas el 7 de junio para la segunda vuelta. Descubre si puedes cambiar de local de votación y los detalles al respecto.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Elecciones 2026: conoce si aún puedes cambiar tu local de votación para la segunda vuelta
    Segunda vuelta 2026: ¿puedes cambiar tu local de votación para el 7 de junio? | Composición Wapa
    Elecciones 2026: conoce si aún puedes cambiar tu local de votación para la segunda vuelta

    El próximo 7 de junio, los ciudadanos peruanos se dirigirán nuevamente a las urnas para la segunda vuelta de las elecciones 2026, donde se definirá al presidente de la República. La ONPE y el JNE han determinado las reglas de este proceso, que abarcan los centros de votación, responsabilidades de los miembros de mesa y posibles sanciones. Aquí te contamos si puedes modificar tu local de votación y qué considerar para emitir tu voto de manera informada.

    wapa.pe

    PUEDES VER: ¿Tu celular está en la lista? WhatsApp dejará de FUNCIONAR en varios CELULARES este 31 de mayo

    ¿Se puede modificar el centro de votación para la segunda vuelta?

    El registro electoral que gestiona la ONPE ha sido cerrado, por lo que no habrá posibilidad de cambiar el centro de votación para la segunda vuelta de las elecciones 2026. Esto implica que cada votante deberá acudir al mismo lugar asignado durante la primera vuelta electoral.

    Proceso concluido: finalizó la consulta de local de votación y mesa. ONPE Web.
    Proceso concluido: finalizó la consulta de local de votación y mesa. ONPE Web.

    Aún si el domicilio en el DNI se actualizó mediante el Reniec, dicho cambio aplicará solo para futuras elecciones. La recomendación oficial sugiere verificar el centro de votación en la página de la ONPE y planificar la movilización con antelación, ya que no se aceptarán solicitudes de cambio de último momento.

    Consecuencias de no presentarse como miembro de mesa

    En caso de no cumplir con las obligaciones como miembro de mesa durante la segunda vuelta de las elecciones 2026, la ONPE impone una multa de S/267,50, esto es el 5% de una UIT. Esta sanción se suma a la multa por no votar, cuya cuantía depende del nivel socioeconómico de cada distrito.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Adiós a histórica empresa de zapatos tras 30 años: confirma cierre definitivo y esto pasará con sus tiendas

    Si no se cumple con ambas responsabilidades, los costos se acumulan, lo que puede generar gastos adicionales y complicaciones administrativas. Por ello, el JNE sugiere justificar cualquier ausencia o cumplir con las funciones electorales para evitar sanciones monetarias y problemas en futuros procesos electorales en el país.

    SOBRE EL AUTOR:
    Elecciones 2026: conoce si aún puedes cambiar tu local de votación para la segunda vuelta
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Adiós a histórica empresa de zapatos tras 30 años: confirma cierre definitivo y esto pasará con sus tiendas

    15 Animes para adultos que encuentras en Crunchyroll

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Panini

    Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO. Lunes a Sábado (10% Dscto hasta agotar STOCK)

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 22.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza