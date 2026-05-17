Elecciones 2026: conoce si aún puedes cambiar tu local de votación para la segunda vuelta

Elecciones 2026: conoce si aún puedes cambiar tu local de votación para la segunda vueltaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El próximo 7 de junio, los ciudadanos peruanos se dirigirán nuevamente a las urnas para la segunda vuelta de las elecciones 2026, donde se definirá al presidente de la República. La ONPE y el JNE han determinado las reglas de este proceso, que abarcan los centros de votación, responsabilidades de los miembros de mesa y posibles sanciones. Aquí te contamos si puedes modificar tu local de votación y qué considerar para emitir tu voto de manera informada.
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¿Se puede modificar el centro de votación para la segunda vuelta?
El registro electoral que gestiona la ONPE ha sido cerrado, por lo que no habrá posibilidad de cambiar el centro de votación para la segunda vuelta de las elecciones 2026. Esto implica que cada votante deberá acudir al mismo lugar asignado durante la primera vuelta electoral.
Aún si el domicilio en el DNI se actualizó mediante el Reniec, dicho cambio aplicará solo para futuras elecciones. La recomendación oficial sugiere verificar el centro de votación en la página de la ONPE y planificar la movilización con antelación, ya que no se aceptarán solicitudes de cambio de último momento.
Consecuencias de no presentarse como miembro de mesa
En caso de no cumplir con las obligaciones como miembro de mesa durante la segunda vuelta de las elecciones 2026, la ONPE impone una multa de S/267,50, esto es el 5% de una UIT. Esta sanción se suma a la multa por no votar, cuya cuantía depende del nivel socioeconómico de cada distrito.
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Si no se cumple con ambas responsabilidades, los costos se acumulan, lo que puede generar gastos adicionales y complicaciones administrativas. Por ello, el JNE sugiere justificar cualquier ausencia o cumplir con las funciones electorales para evitar sanciones monetarias y problemas en futuros procesos electorales en el país.