Un enfrentamiento en la calle entre los boxeadores Maicelo y Zegarra generó innumerables reacciones y luego dio un giro inesperado.

Jonathan Maicelo y Pantera Zegarra protagonizan 'FUERTE PELEA' en plena calle y la Policía APARECE: "Hablas como..." | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Jonathan Maicelo y Pantera Zegarra protagonizan 'FUERTE PELEA' en plena calle y la Policía APARECE: "Hablas como..." | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Los reconocidos boxeadores Jonathan Maicelo y Pantera Zegarra han sido tema de conversación tras la difusión de un video que muestra un altercado intenso en plena vía pública. En las imágenes, se observa cómo la policía interviene ante lo que aparenta ser una situación tensa, aunque finalmente ambos deportistas peruanos aclararon lo ocurrido.

Pelea entre Jonathan Maicelo y Pantera Zegarra se vuelve viral

El video fue ampliamente compartido en redes sociales y reveló inicialmente la disputa entre estas figuras públicas. Durante el enfrentamiento, Jonathan Maicelo hizo declaraciones fuertes que captaron la atención de los observadores: "¿Qué fue causa? Muchos hablas y no haces ni pi***", comentó a Pantera Zegarra.

Sin embargo, la supuesta pelea formaba parte de una campaña publicitaria para una tienda de perfumes y era simplemente una actuación. Su aparente veracidad al inicio se debió a la conocida rivalidad entre ellos. Los internautas reaccionaron rápidamente.

“¡Qué cracks! Lo lograron”, comentaron algunos, mientras que otros añadieron, “El desenlace sorprendió, el Perú se enteró de la amistad entre estos dos gracias a esta publicidad”, “Una vez más, Perú demostrando su ingenio sobre la tecnología”. Comentarios como “Nunca pensé verlos juntos” también se hicieron notar.

Jonathan Maicelo enfrenta condena por violencia contra Samantha Batallanos

El año pasado, el Poder Judicial dictó una sentencia de un año y ocho meses de prisión efectiva contra Jonathan Maicelo, acusado de violencia física contra su expareja, Samantha Batallanos. La noticia fue difundida por Batallanos en sus redes sociales, donde compartió parte de la sentencia del Décimo Primer Juzgado Penal Unipersonal de Lima.