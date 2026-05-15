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Israel Dreyfus comparte que fue abandonado por su madre biológica: “Mi verdadera mamá es mi tía Regina”

Israel Dreyfus emociona a sus seguidores al abrirse sobre su infancia y la mujer que ha sido su madre de corazón.

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    Israel Dreyfus comparte que fue abandonado por su madre biológica: “Mi verdadera mamá es mi tía Regina”
    Israel Dreyfus revela que su madre biológica lo abandonó en su infancia: “Mi tía Regina es mi mamá” | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Israel Dreyfus comparte que fue abandonado por su madre biológica: “Mi verdadera mamá es mi tía Regina”

    Israel Dreyfus dejó atónitos a muchos al revelar detalles personales sobre su vida y explicar cómo las dinámicas familiares moldearon sus emociones y su crecimiento. El reconocido excompetidor de realities contó que encontró un fuerte apoyo en su entorno familiar y formó un lazo trascendental.

    Israel Dreyfus fue cuidado por su tía y su padre, en ausencia de su madre

    En una entrevista otorgada al pódcast de Magaly Medina, el exnovio de Sheyla Rojas también se refirió a sus relaciones personales, sus sueños a futuro y la importancia que les da a los vínculos familiares al considerar formar su propia familia de una manera distinta.

    Israel Dreyfus compartió detalles sobre su niñez y mencionó que, como su madre biológica no asumió ese rol, su padre, su tía y sus abuelos fueron quienes lo criaron.

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    “Mi mamá es la hermana de mi padre, mi querida tía, que tomó la responsabilidad de criarme en un punto crucial de mi vida”, expresó.

    El exmiembro de reality resaltó que, aunque su tía tuvo que posponer otras obligaciones familiares, siempre le brindó amor y apoyo incondicional.

    “Crecí con mi papá hasta cierta edad, y mi tía fue la figura materna cercana. Ella estaba casada, no pudo tener hijos. Mi madre biológica me veía, pero no con la cercanía de una mamá. Al final, la consideré una tía. Le tengo mucho aprecio, no hay resentimiento, ni trauma, simplemente acepté lo que me tocó”, expresó Dreyfus, al aclarar la buena relación que mantiene con ambas mujeres.

    Israel Dreyfus menciona momentos duros junto a su madrastra

    Aunque enfrentó retos, Israel Dreyfus valoró los esfuerzos de su padre por darle una educación adecuada. “Mi papá se casó con mi madre y su matrimonio duró poco más de un año. Nunca presencié discusiones entre ellos. Dentro de sus posibilidades, mi papá trató de ser el mejor padre, pese a sus defectos y virtudes”, comentó.

    Sin embargo, el excompetidor también reveló que el vínculo con su madrastra y hermanastras fue complicado, debido a los conflictos que surgieron en esa convivencia.

    “Tenía hermanastras y compartí hogar con ellas y la madrastra. Esa fue una etapa que sí me afectó. La relación no fue buena con la madrastra, pero después de un largo tiempo, ella me pidió disculpas,” confesó Israel Dreyfus.

    SOBRE EL AUTOR:
    Israel Dreyfus comparte que fue abandonado por su madre biológica: “Mi verdadera mamá es mi tía Regina”
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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