Israel Dreyfus emociona a sus seguidores al abrirse sobre su infancia y la mujer que ha sido su madre de corazón.

Israel Dreyfus revela que su madre biológica lo abandonó en su infancia: “Mi tía Regina es mi mamá” | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Israel Dreyfus revela que su madre biológica lo abandonó en su infancia: “Mi tía Regina es mi mamá” | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Israel Dreyfus dejó atónitos a muchos al revelar detalles personales sobre su vida y explicar cómo las dinámicas familiares moldearon sus emociones y su crecimiento. El reconocido excompetidor de realities contó que encontró un fuerte apoyo en su entorno familiar y formó un lazo trascendental.

Israel Dreyfus fue cuidado por su tía y su padre, en ausencia de su madre

En una entrevista otorgada al pódcast de Magaly Medina, el exnovio de Sheyla Rojas también se refirió a sus relaciones personales, sus sueños a futuro y la importancia que les da a los vínculos familiares al considerar formar su propia familia de una manera distinta.

Israel Dreyfus compartió detalles sobre su niñez y mencionó que, como su madre biológica no asumió ese rol, su padre, su tía y sus abuelos fueron quienes lo criaron.

El exmiembro de reality resaltó que, aunque su tía tuvo que posponer otras obligaciones familiares, siempre le brindó amor y apoyo incondicional.

“Crecí con mi papá hasta cierta edad, y mi tía fue la figura materna cercana. Ella estaba casada, no pudo tener hijos. Mi madre biológica me veía, pero no con la cercanía de una mamá. Al final, la consideré una tía. Le tengo mucho aprecio, no hay resentimiento, ni trauma, simplemente acepté lo que me tocó”, expresó Dreyfus, al aclarar la buena relación que mantiene con ambas mujeres.

Israel Dreyfus menciona momentos duros junto a su madrastra

Aunque enfrentó retos, Israel Dreyfus valoró los esfuerzos de su padre por darle una educación adecuada. “Mi papá se casó con mi madre y su matrimonio duró poco más de un año. Nunca presencié discusiones entre ellos. Dentro de sus posibilidades, mi papá trató de ser el mejor padre, pese a sus defectos y virtudes”, comentó.

Sin embargo, el excompetidor también reveló que el vínculo con su madrastra y hermanastras fue complicado, debido a los conflictos que surgieron en esa convivencia.