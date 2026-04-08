El retorno de Mario Irivarren , Laura Spoya y Gerardo Pe a ‘La Manada’ generí controversia tras declaraciones de Israel Dreyfus sobre los sueldos de los conductores.

Exponen cuánto ganaban Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe en ‘La Manada’ antes de la polémica | Composición: Wapa Captura de pantalla YouTube La Manada

Exponen cuánto ganaban Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe en ‘La Manada’ antes de la polémica | Composición: Wapa Captura de pantalla YouTube La Manada

El retorno de Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe al programa 'La Manada' volvió a poner al espacio en el centro de la conversación pública. Esta vez, el debate se encendió tras una revelación de Israel Dreyfus, quien dejó entrever cuánto habrían llegado a percibir los integrantes del proyecto antes de que el espacio perdiera auspiciadores.

Las declaraciones se dieron durante el pódcast 'Sin más que decir', conducido por María Pía Copello. En medio de una conversación sobre la salida del productor Adneer Robles y las recientes controversias del programa, surgió la interrogante sobre los supuestos sueldos de quienes integraban el equipo.

Israel Dreyfus deja entrever cuánto se ganaba en 'La Manada'

Flor Ortola lanzó una pregunta directa que generó expectativa entre los presentes: “Isra, tú creo que sabes, no sé si quieras decirlo… cuánto se decía que cobraban ahí en ‘La manada’?”

Al inicio, Dreyfus prefirió no responder y señaló que había razones de seguridad para guardar silencio. Sin embargo, ante la insistencia de los demás participantes del pódcast, el exintegrante de realities terminó reaccionando y dejó pistas sobre los montos que se comentaban.

Fue entonces cuando Ortola empezó a mencionar distintas cifras que, según se decía, podrían acercarse a la realidad: “Treinta mil soles, 35, 36, 38, cambio de número, me muero, ¿cuarenta mil?”, lanzó la exchica reality.

La respuesta de Dreyfus no confirmó directamente la cifra, pero sí dejó entrever que los ingresos podrían haber sido bastante elevados. “Con el sueldo de uno (de ‘La manada’) pagas toda la producción, toda la planilla”, expresó Israel Dreyfus tras dejar en shock a sus compañeros.

Tras la revelación, los conductores del pódcast también fueron cautos y recordaron que se trata de versiones que circulan públicamente, pero que no han sido verificadas con documentos oficiales. "Esto es incomprobable, yo puedo decir muchas cosas”, comentó Ortola.

Mientras que María Pía Copello agregó: “Son cosas que se escuchan por ahí, pero no hemos visto pues nosotros los contratos, no podemos afirmar”.

Mario Irivarren reconoce errores tras polémica por 'La Manada'

Mario Irivarren reapareció públicamente junto a Laura Spoya y Gerardo Pe en el pódcast 'La Manada', luego de que el programa quedara en pausa tras la controversia generada por el ampay ocurrido en Buenos Aires. En ese episodio, algunos miembros del grupo fueron captados durante una despedida de soltero en la que también aparecían Said Palao y Patricio Parodi.

El episodio tuvo consecuencias en la vida personal del exchico reality. Tras el escándalo, se confirmó el fin de su relación con Onelia Molina y se evidenció una crisis dentro del propio equipo del pódcast.

Durante su retorno al programa, Irivarren se mostró reflexivo y reconoció que lo ocurrido marcó un punto de inflexión en su vida personal y profesional. “Para mí es un antes y un después, es algo que me ha marcado bastante”, declaró el exchico reality, quien asumió la responsabilidad por los errores cometidos.

“Toca hacer un mea culpa sincero y honesto, tanto a nivel personal como a nivel de grupo. En estos últimos tiempos nos hemos equivocado y mucho”, expresó.

El conductor también analizó el estilo humorístico que caracterizaba al pódcast, admitiendo que en algunos momentos pudo haberse llevado demasiado lejos. “Esta filosofía de tomar siempre todo a la broma se nos fue un poco de las manos”, dijo Irivarren.

En ese contexto, señaló que el equipo busca replantear el rumbo del programa tras la controversia. Asimismo, aprovechó para agradecer a quienes continuaron apoyándolos durante las semanas más difíciles.