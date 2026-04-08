Tula Rodríguez se mostró vulnerable al compartir un emotivo video sobre la partida de su hija al exterior. La actriz reveló sus sentimientos por el viaje de su engreída.

Tula Rodríguez se mostró vulnerable al anunciar que su única hija partirá del Perú. La actriz compartió un sensible video en el que abrió su corazón para contar cómo se siente al saber que en solo horas su engreída dejará su hogar para iniciar una nueva etapa lejos de casa.

Tula Rodríguez conmueve al anunciar la partida de su hija

A través de su cuenta de Instagram, Tula Rodríguez compartió un video que movió las fibras de sus seguidores, generando diversas reacciones. La exconductora reveló que atraviesa un momento difícil y agridulce al saber que su hija Valentina Carmona partirá del país para vivir en el exterior.

“Este es un video difícil, distinto, pero estoy muy contenta... No, no sé si estoy muy contenta. He estado medio desconectada, por ahí conectándome. Algunos me decían "se te nota un poco triste". Les cuento: Valentina se va a vivir fuera del Perú sin mí. Creo que llegó el momento más difícil para una mamá, que es este: ver que su bebé alza vuelo y parte”, dijo en un inicio.

Rodríguez resaltó la estrecha relación que ha logrado construir con su hija, aunque dejó en claro que está segura de la crianza que le dio y que le permitirá vivir sola en un nuevo país.

“Si me pongo triste no es por lo que le viene a mi hija, sino que es evidente que al ser solamente nosotras dos, de hecho, sentir que más de la mitad de mi vida se va, me apena, pero me alegra porque estoy segura y confiada de que ella está con los cimientos bien puestos, que está bien criada y que tiene los valores como tiene que ser”, precisó.

“Estoy segura de que a Valentina le vienen cosas maravillosas y que yo ahora me tocará verla desde lejos sus triunfos y sus caídas también, pero aquí vamos a estar”, agregó.

Tula Rodríguez recuerda palabras de su difunto esposo

Para la actriz no fue difícil recordar en estos momentos las palabras que su fallecido esposo le dijo al ver a su hija crecer y que ahora se está cumpliendo. “Me acuerdo hace muchos años, mucho, mucho, cuando Valentina recién empezó su etapa escolar, mi esposo, que en paz descanse, me decía: ‘Valentina va a estudiar fuera’. Y yo le decía: ‘¡No hay forma! Mi hija se va a quedar en el Perú, eso no existe'. ‘Valentina se va a ir fuera, prepárate’, y yo le decía: ‘De ninguna manera’” contó.

“Han pasado no sé cuántos años, no sé, doce, de que empezó su etapa escolar... y él tenía razón. Valentina se va a estudiar fuera. Yo soy una mujer fuerte y por supuesto que voy a poder a la distancia superar que ella ya no esté conmigo. Hoy es la última noche que dormimos juntas y nada, los quiero mucho y les iré contando un poquito sobre el viaje de Valicha. ¡Te amo! ¡Te amo mucho!”, agregó mientras su hija se acercó a ella y ambas se fundieron en un tierno abrazo.