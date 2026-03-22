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Tula Rodríguez CONFIESA dura consecuencia tras operación de su hija y preocupa con revelación: “Está bajando de...”

Tula Rodríguez se sincera sobre la salud de su hija Valentina tras delicada operación y revela la angustiante situación que atraviesa.

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    Tula Rodríguez CONFIESA dura consecuencia tras operación de su hija y preocupa con revelación: “Está bajando de...”
    Tula Rodríguez revela que la operación de su hija salió bien, pero tuvo consecuencias.
    Tula Rodríguez CONFIESA dura consecuencia tras operación de su hija y preocupa con revelación: “Está bajando de...”

    Tula Rodríguez se sinceró con sus seguidores sobre la delicada operación que atravesó su hija Valentina, generando preocupación entre sus fans. La exconductora decidió enfocarse por completo en la recuperación de la adolescente, fruto de su relación con Javier Carmona. No obstante, reveló que, tras la intervención, su primogénita viene enfrentando una complicada consecuencia, lo que la mantiene atenta a su evolución y bienestar en esta etapa.

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    ¿Cuál es el estado de salud de la hija de Tula Rodríguez?

    A través de TikTok se difundió un video compartido por Tula Rodríguez, en el que habla abiertamente sobre el proceso que atraviesa su hija Valentina tras someterse a una cirugía ortognática para mejorar la simetría de su rostro. En ese contexto, la exvedette aseguró que la recuperación viene siendo favorable.

    Sin embargo, también confesó que ha notado una rápida pérdida de peso en su hija, ya que actualmente solo puede seguir una dieta líquida. Pese a sus esfuerzos por mantenerla bien alimentada, reconoció que no es suficiente para cubrir todas sus necesidades.

    “Vale está muy bien, está en avanzada, pero su operación es tres semanas solo líquidos. Creo que está bajando de peso, bastante, entonces está puro líquidos, líquidos, líquidos. Igual le estoy dando su Ensure, PediaSure, proteínas, caldito, pero nunca es lo mismo… le estoy dando todo lo que puedo”, contó Tula Rodríguez.

    SOBRE EL AUTOR:
    Tula Rodríguez CONFIESA dura consecuencia tras operación de su hija y preocupa con revelación: “Está bajando de...”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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