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Mario Hart NO SE MIDE y se manda contra todas las personas que no votaron: "Gracias coju..."

Mario Hart cuestionó duramente a los millones de peruanos que se ausentaron de las urnas durante la jornada electoral del 7 de junio. El exchico reality no dudó en lanzar un fuerte calificativo contra quienes decidieron no acudir a votar.

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    Mario Hart NO SE MIDE y se manda contra todas las personas que no votaron: "Gracias coju..."
    Mario Hart contra las personas que no votaron
    Mario Hart NO SE MIDE y se manda contra todas las personas que no votaron: "Gracias coju..."

    Mario Hart volvió a generar controversia en redes tras pronunciarse sobre el alto nivel de ausentismo registrado en la segunda vuelta de las Elecciones 2026. El también exchico reality compartió en Instagram un video del periodista Diego Acuña, en el que se informaba que más de 6 millones de peruanos no acudieron a votar el 7 de junio, incluyendo alrededor de un millón y medio de ciudadanos de Lima.

    A raíz de estas cifras, Hart expresó su indignación contra quienes se abstuvieron de participar en los comicios. “La culpa no es de nadie más que de nosotros”, señaló inicialmente. Posteriormente, endureció su mensaje al escribir: “Gracias cojudignos por tenernos en esta situación”.

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    Mario Hart critica a quienes no acudieron a votar

    Las declaraciones del exintegrante de programas de competencia generaron una ola de reacciones en redes. Numerosos usuarios cuestionaron el tono de sus comentarios y le respondieron con mensajes críticos, mientras otros respaldaron su llamado a una mayor participación ciudadana.

    La postura de Hart contrasta con los mensajes que había compartido antes de la jornada electoral, cuando exhortaba a sus seguidores a ejercer su derecho al voto. En esta campaña también manifestó públicamente su rechazo al candidato Roberto Sánchez, a quien vinculó con propuestas de izquierda y socialismo.

    El comentario de Diego Acuña que compartió Hart

    El video difundido por Hart correspondía a una opinión de Diego Acuña sobre la abstención electoral. En él, el periodista cuestionó a quienes decidieron no votar y afirmó: “Voy a decir algo que me molesta y constituye también un llamado de atención. Si no eres capaz de levantarte para ir a salvar tu país del socialismo, mereces ser gobernado por el socialismo”.

    Al compartir ese contenido en sus redes, Mario Hart dejó en evidencia que coincide con la crítica del comunicador respecto al ausentismo registrado durante la segunda vuelta presidencial.

    Cabe recordar que Hart también participó activamente en la jornada electoral como miembro de mesa, experiencia que mostró a través de sus redes durante el proceso de votación.

    SOBRE EL AUTOR:
    Mario Hart NO SE MIDE y se manda contra todas las personas que no votaron: "Gracias coju..."
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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