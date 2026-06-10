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Suheyn Cipriani dejó en el olvido a Macarius y se luce con nuevo galán: ¿Quién es su nuevo interés amoroso el cual fue denunciado por secuestro?

Conoce a Luis Zapata García, el nuevo acompañante de Suheyn Cipriani, involucrado en denuncias y con una vida de lujo.

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    Suheyn Cipriani dejó en el olvido a Macarius y se luce con nuevo galán: ¿Quién es su nuevo interés amoroso el cual fue denunciado por secuestro?
    Suheyn Cipriani pasó la página y ahora se luce con empresario Luis Zapata García. | Composición Wapa
    Suheyn Cipriani dejó en el olvido a Macarius y se luce con nuevo galán: ¿Quién es su nuevo interés amoroso el cual fue denunciado por secuestro?

    Suheyn Cipriani, modelo y reina de belleza, vuelve a ser centro de atención tras ser vista en compañía de un hombre misterioso, lo que causó revuelo en el espectáculo. Las imágenes difundidas en 'Magaly TV: la firme' la muestran en actitud afectuosa junto a una lujosa camioneta, lo que despierta curiosidad sobre su identidad.

    Después de la mediática separación del streamer Macarius, el interés por la vida amorosa de Cipriani ha aumentado. Según la periodista Magaly Medina, el nuevo compañero es Luis Zapata García, un empresario del sector minero vinculado con la alta sociedad y con antecedentes penales por secuestro e intento de homicidio.

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    Relación de Suheyn Cipriani con empresario acusado de delitos graves

    Luis Zapata García, identificado como la nueva pareja de Suheyn Cipriani, tiene un historial que ha captado la atención mediática. En 2014 fue arrestado por la Policía en Lima por conducir ebrio, y en 2015 su expareja Tiffany López presentó denuncias en su contra por secuestro y tentativa de homicidio, casos que continúan en investigación.

    Denuncia contra el nuevo saliente de Suheyn Cipriani.
    Denuncia contra el nuevo saliente de Suheyn Cipriani.

    El empresario, que ha dividido su tiempo entre Canadá y Perú, dirige una firma dedicada al procesamiento de oro en Nazca y ha forjado presencia en el ámbito empresarial durante varios años.

    Además, Zapata García tiene vínculos tanto en el mundo de la televisión como en el ámbito personal, pues es familiar del ex chico reality Mario Irivarren, lo que ha incrementado su notoriedad. También mantuvo una relación sentimental con la modelo Samantha Batallanos, con quien fue captado en situaciones comprometedoras.

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    Suheyn Cipriani captada con empresario minero Luis Zapata García

    Suheyn Cipriani y Luis Zapata García fueron vistos junto a una camioneta de alto costo que, según 'Magaly TV: la firme', fue facilitada a la modelo mientras Luis Zapata viajaba a España.

    El estilo de vida de Zapata García es lujoso: es propietario de un apartamento en San Isidro, adquirido con un préstamo de más de 700.000 soles; cuenta con otra residencia en Barranco y posee un Mercedes valorizado en más de 600.000 soles.

    Su perfil de empresario exitoso y vinculado con la élite se completa con el uso de accesorios como relojes Rolex, que refuerzan su imagen de opulencia.

    SOBRE EL AUTOR:
    Suheyn Cipriani dejó en el olvido a Macarius y se luce con nuevo galán: ¿Quién es su nuevo interés amoroso el cual fue denunciado por secuestro?
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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