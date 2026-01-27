Wapa.pe
Macarius terminó con Suheyn Cipriani y ella lo buscó en Arequipa para recuperarlo: "Me hace feliz"

Suheyn Cipriani contó cómo inició su relación con el streamer Macarius, reveló que él la terminó una vez y explicó por qué decidió ir a buscarlo a Arequipa.

    La influencer y modelo Suheyn Cipriani decidió hablar sin filtros sobre su vínculo sentimental con el streamer Diego Aguilar Carbajal, más conocido como Macarius, luego de que su cercanía se volviera tema recurrente en redes sociales. Aunque al inicio prefirió mantener la relación en bajo perfil, las imágenes de ambos besándose y las constantes especulaciones la llevaron a dar su versión en su propio espacio digital.

    La conductora de "La Manada" contó que el romance no fue inmediato y que, de hecho, la primera impresión que tuvo de Macarius fue bastante distante, algo que terminó jugando a favor de su curiosidad.

    Suheyn Cipriani revela cómo empezó su historia con Macarius

    Durante una reciente emisión de "La Manada" en YouTube, Suheyn explicó que conoció al streamer hace aproximadamente dos meses, cuando coincidieron en la grabación del programa Stream y sazón, conducido por El Zein. Sin embargo, la actitud de Macarius no fue precisamente entusiasta.

    Lejos de desanimarse, la influencer decidió insistir y el segundo encuentro se dio en una discoteca, donde ella tomó la iniciativa para acercarse, incluso contactando primero a la mánager del arequipeño.

    "Usualmente se me acercan muchas personas y no me llama mucho la atención que se me acerquen o que me hablen. Es más, en mis dos relaciones que he tenido, yo he sido la persona que se ha acercado. Esta vendría a ser mi tercera relación y yo también me acerqué porque es como me llama la atención lo que no me hace caso".

    Según relató, esa falta de interés inicial fue lo que terminó despertando su interés real por él.

    Macarius terminó la relación, pero Suheyn fue a buscarlo a Arequipa

    Aunque el romance avanzaba con normalidad, la relación atravesó un momento complicado cuando el streamer decidió ponerle punto final tras escuchar que Suheyn se declaraba soltera en un episodio del pódcast, en diciembre de 2025.

    Suheyn Cipriani y Macarius.
    Suheyn Cipriani y Macarius.

    "Hemos tenido discusiones, pero no así. Fue la única vez que él me terminó así, me dijo 'Ya fue'. Fue el día que dije que estaba soltera en el podcast y que al día siguiente quise arreglarla. Me fui a Arequipa a buscarlo, tuve que ir. De ahí regresamos y no hemos vuelto a pelear".

    La modelo aseguró que ese episodio quedó en el pasado y que actualmente ambos mantienen una relación estable, lejos de los conflictos que se les atribuyen en redes.

    “Me hace feliz”, responde Suheyn ante las críticas

    Finalmente, Cipriani aprovechó el espacio para defender públicamente a Macarius y cuestionar los comentarios negativos que circulan sobre su romance. "Es una buena persona, que me hace feliz, ¿por qué el odio?"

    Con estas declaraciones, la influencer dejó en claro que su prioridad es su bienestar emocional y que, pese a la exposición mediática, su relación continúa firme.

