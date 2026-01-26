Wapa.pe
Esposa de Pedro Aquino reaccionó con drástica decisión a separación del futbolista de Alianza Lima

Esposa de Pedro Aquino reaccionó con drástica decisión a separación del futbolista de Alianza Lima

Tras conocerse sobre que Pedro Aquino fue separado indefinidamente del plantel de Alianza Lima, su esposa Katherine Fernández tomó una drástica decisión.

    Esposa de Pedro Aquino reaccionó con drástica decisión a separación del futbolista de Alianza Lima
    Esposa de Pedro Aquino tuvo un simple, pero firme reacción. | Composición Wapa
    Esposa de Pedro Aquino reaccionó con drástica decisión a separación del futbolista de Alianza Lima

    Tras conocerse de la denuncia de presunto abuso sexual en contra de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña por una joven de 22 años, hay otro que también ha sido separado de manera indefinida, hablamos de Pedro Aquino. Al parecer, el mencionado jugador también estuvo presente en la habitación donde sucedieron los eventos, pero niega haber sido parte del delito que se acusa y de haber consumido alcohol.

    Ante esta situación, Katherine Fernández, esposa de Aquino, tomó una postura discreta pero firme frente a la situación que ahora está aquejando a su pareja. Una reciente señal en sus redes sociales encendió las alertas y dejó claro que busca poner un alto. El gesto llamó la atención de muchos y no tardó en generar preguntas. ¿De qué se trata?

    ¿Qué hizo Katherine Fernández en medio de la separación de Pedro Aquino de Alianza Lima?

    Katherine Fernández, esposa del mediocampista de Alianza Lima, no es de compartir muchas cosas en sus redes sociales, pese a que tiene su cuenta de Instagram en público. No obstante, lo captó la atención de los cibernautas fue una medida que tomó con respecto a los comentarios.

    La esposa del futbolista limitó los comentarios en sus publicaciones de la popular red social. No se sabe si decidió esta acción antes o al conocer sobre la separación de su esposo del plantel blanquiazul.

