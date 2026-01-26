Ana Siucho y sus hijas reaparecen junto a Edison Flores en la 'Noche Crema' pese a la separación ¿Se viene la reconciliación?

Ana Siucho sorprende al compartir fotos de Edison Flores con sus hijas en la ‘Noche Crema’, generando rumores sobre su relación actual y una posible reconciliación.

Las recientes publicaciones de Ana Siucho en Instagram no tardaron en generar revuelo entre los seguidores del fútbol peruano. Aunque ya no mantiene una relación sentimental con Edison Flores, la doctora sorprendió al compartir imágenes del futbolista junto a sus hijas durante la última edición de la ‘Noche Crema’, evento donde Universitario de Deportes presentó oficialmente a su plantel 2026.

Las fotografías, cargadas de emotividad, volvieron a colocar a la expareja en el centro de la conversación digital y despertaron interrogantes sobre el tipo de vínculo que mantienen actualmente.

Ana Siucho reaparece junto a Edison Flores en la ‘Noche Crema’

El pasado sábado 24 de enero, el Estadio Monumental fue escenario de una noche especial para los hinchas cremas. Entre los momentos más comentados estuvo la presentación de Edison ‘Orejitas’ Flores, quien volvió a vestir la camiseta de Universitario en un evento lleno de simbolismo.

Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue solo su regreso al club, sino la presencia de Ana Siucho en las tribunas junto a sus dos hijas. La doctora asistió al evento para que las pequeñas vean a su padre ingresar al campo, protagonizando una escena que muchos calificaron como conmovedora.

Durante la ceremonia, Flores salió de la mano de una de sus hijas mientras cargaba a la menor en brazos. Todo quedó registrado en videos y fotos que luego fueron compartidas por la propia Ana en sus redes, acompañadas por un corazón amarillo, color característico del club.

¿Un gesto de apoyo o señales de reconciliación?

Las imágenes no pasaron desapercibidas. Para muchos usuarios, el gesto reflejaría una relación basada en el respeto y la coparentalidad, más allá de la ruptura sentimental. Otros, en cambio, interpretaron la cercanía como una posible señal de reconciliación, aunque ninguno de los dos ha confirmado algo al respecto.

Lo cierto es que ambos han evitado los escándalos mediáticos y han priorizado el bienestar emocional de sus hijas, manteniendo una relación cordial frente al ojo público.

En cuanto a su vida sentimental, Edison Flores ya había sido consultado meses atrás por rumores de un nuevo romance. En octubre de 2025, cuando le preguntaron directamente, fue contundente: “No estoy enamorado”.