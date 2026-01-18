Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Abogado de Pamela López la frena en seco en vivo tras fuerte calificativo a Pamela Franco y la deja “helada”

¿Indirecta para Edison Flores? Ana Siucho enciende especulaciones con reflexión sobre la crianza: “No tienes tiempo”

Ana Siucho genera revuelo al difundir un emotivo video sobre la crianza y el rol de los padres, desatando dudas sobre si el mensaje estaría dirigido al padre de sus hijas.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿Indirecta para Edison Flores? Ana Siucho enciende especulaciones con reflexión sobre la crianza: “No tienes tiempo”
    Ana Siucho comparte reflexión sobre rol de padres con sus hijos. | Composición Wapa | Instagram
    ¿Indirecta para Edison Flores? Ana Siucho enciende especulaciones con reflexión sobre la crianza: “No tienes tiempo”

    Ana Siucho volvió a generar conversación en redes sociales tras compartir un video con una profunda reflexión sobre el rol de los padres en la crianza. El mensaje, cargado de emotividad, no pasó desapercibido y despertó diversas interpretaciones entre sus seguidores.

    Sin mencionar nombres ni generar polémicas directas, la publicación dejó que las palabras hablen por sí solas y abrió el debate sobre si el mensaje tendría un destinatario específico, posiblemente el padre de sus hijas, Edison ‘Orejitas’ Flores.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Bryan Torres toma drástica decisión tras denuncia por agresión: esto hizo la pareja de Samahara

    Ana Siucho comparte reflexión sobre rol de padres con sus hijos

    A través de un reel publicado en Instagram, Ana Siucho difundió una reflexión atribuida al expresidente uruguayo José Mujica, en la que se aborda la importancia del tiempo, el afecto y la presencia activa de los padres durante la crianza.

    "Nada vale tanto como el afecto, como el cariño. Cómo quieres que no les falte nada, terminas faltándoles tú", se escucha en una de las frases que más llamó la atención. Para numerosos usuarios, el mensaje resultó directo y contundente, especialmente por el momento personal que vive la influencer.

    El contenido va más allá del ámbito laboral. El video continúa con una reflexión aún más profunda, que muchos interpretaron como una advertencia hacia los padres que, por trabajo u otras prioridades, se ausentan de la vida de sus hijos.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: Natalie Vértiz deja la conducción de ‘Estás en todas’ y Choca Mandros explica los motivos de su salida: “Nos da mucha pena”

    "Si tenés hijo, como querés que a él no le falte nada, le termina faltando voz. No tenés tiempo ni para ir a ver un partido de fútbol. Y no hablás con tu hija cuando se va haciendo mujer. No tenés tiempo de ser amigo de tu hijo", se oye en el clip que Ana decidió repostear.

    El trasfondo que rodea esta publicación

    La publicación surge en un contexto particular, luego de confirmarse que Ana Siucho y el conocido ‘Orejitas’ ya no viven juntos. Además, la influencer recibió el Año Nuevo 2026 solo junto a sus hijas, lejos del futbolista de Universitario.

    Si bien ninguno ha dado declaraciones oficiales sobre una posible ruptura, las reflexiones compartidas en redes serían la forma en que Siucho expresa sus emociones, mientras sus seguidores debaten si es un mensaje general o una indirecta directa al seleccionado nacional.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Indirecta para Edison Flores? Ana Siucho enciende especulaciones con reflexión sobre la crianza: “No tienes tiempo”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Bryan Torres toma drástica decisión tras denuncia por agresión: esto hizo la pareja de Samahara

    Natalie Vértiz deja la conducción de ‘Estás en todas’ y Choca Mandros explica los motivos de su salida: “Nos da mucha pena”

    ¿Jeferson Farfán intentó proteger a Samahara Lobatón? Se revela inesperada acción de futbolista

    Cueva se preocupa por sus hijos y denuncia situación con Pamela López: "Los menores llegaron al colegio en un taxi satelital sin ningún adulto"

    Pamela López difunde cuánto ganaba Christian Cueva mensualmente en Arabia Saudita y deja con la boca abierta a ‘Peluchín’

    Lo más vistos en Farándula

    Bad Bunny desata polémica en Lima tras gritar “Chile” en pleno concierto

    Concierto de BTS en Lima 2026: costos, zonas del estadio y fecha oficial del show en Perú

    Maricielo Effio deslumbra con sensual fotografía en redes a sus 47 años: “Estás hecha una candela”

    Daniela Darcourt dedica emotivo mensaje a Luis Advíncula y celebra su fichaje por Alianza Lima: "¡Te amo!"

    Andrea San Martín sorprende al permitir que su hija de 10 años manejara buggy a alta velocidad: "¡Ya, para!"

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;