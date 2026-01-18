Ana Siucho genera revuelo al difundir un emotivo video sobre la crianza y el rol de los padres, desatando dudas sobre si el mensaje estaría dirigido al padre de sus hijas.

Ana Siucho volvió a generar conversación en redes sociales tras compartir un video con una profunda reflexión sobre el rol de los padres en la crianza. El mensaje, cargado de emotividad, no pasó desapercibido y despertó diversas interpretaciones entre sus seguidores.

Sin mencionar nombres ni generar polémicas directas, la publicación dejó que las palabras hablen por sí solas y abrió el debate sobre si el mensaje tendría un destinatario específico, posiblemente el padre de sus hijas, Edison ‘Orejitas’ Flores.

A través de un reel publicado en Instagram, Ana Siucho difundió una reflexión atribuida al expresidente uruguayo José Mujica, en la que se aborda la importancia del tiempo, el afecto y la presencia activa de los padres durante la crianza.

"Nada vale tanto como el afecto, como el cariño. Cómo quieres que no les falte nada, terminas faltándoles tú", se escucha en una de las frases que más llamó la atención. Para numerosos usuarios, el mensaje resultó directo y contundente, especialmente por el momento personal que vive la influencer.

El contenido va más allá del ámbito laboral. El video continúa con una reflexión aún más profunda, que muchos interpretaron como una advertencia hacia los padres que, por trabajo u otras prioridades, se ausentan de la vida de sus hijos.

"Si tenés hijo, como querés que a él no le falte nada, le termina faltando voz. No tenés tiempo ni para ir a ver un partido de fútbol. Y no hablás con tu hija cuando se va haciendo mujer. No tenés tiempo de ser amigo de tu hijo", se oye en el clip que Ana decidió repostear.

El trasfondo que rodea esta publicación

La publicación surge en un contexto particular, luego de confirmarse que Ana Siucho y el conocido ‘Orejitas’ ya no viven juntos. Además, la influencer recibió el Año Nuevo 2026 solo junto a sus hijas, lejos del futbolista de Universitario.