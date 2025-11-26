Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Perú en alerta: Revelan las 3 ciudades que podrían volverse imposibles de habitar por calor extremo

Edison Flores se quita el polo en el escenario y baila ‘Cómo se mata el gusano’ junto a Christian Domínguez

Edison Flores se quitó el polo y bailó ‘Cómo se mata el gusano’ junto a un cumbiambero durante la reciente celebración de Universitario.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Edison Flores se quita el polo en el escenario y baila ‘Cómo se mata el gusano’ junto a Christian Domínguez
    Edison Flores baila ‘Cómo se mata el gusano’ al lado de Christian Domínguez en La Fiesta de los Tricampeones. | Composición Wapa
    Edison Flores se quita el polo en el escenario y baila ‘Cómo se mata el gusano’ junto a Christian Domínguez

    Edison ‘Orejita’ Flores volvió a ser protagonista durante las celebraciones por el histórico tricampeonato de Universitario. En medio de la fiesta crema, el plantel disfrutó de un show especial a cargo de La Gran Orquesta Internacional, liderada por Christian Domínguez. Fue entonces cuando, entre risas y aplausos, el popular cantante –conocido por su estilo irreverente– animó al jugador y le enseñó a bailar el célebre paso de ‘cómo se mata el gusano’.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Paul Michael se realizó un íntimo procedimiento estético y Pamela López queda en shock: “Wow, ¿esto es real?”

    Edison Flores baila ‘Cómo se mata el gusano’ al lado de Christian Domínguez

    Domínguez, declarado hincha crema, publicó en sus historias varias postales de los festejos. Al igual que él, en redes empezaron a circular numerosos videos de la celebración.

    Mientras tanto, el ex extremo, conocido por mostrar constantemente su buen estado físico, no dejó pasar la ocasión para destacar en el evento. Aprovechó la emoción del momento para compartir escena con el “Pino” Domínguez, quien animaba con entusiasmo la peculiar presentación.

    En varias de estas grabaciones se observa a ‘Orejitas’ quitándose el polo, imitando a Domínguez, y bailando junto a él el famoso ‘Cómo se mata el gusano’. La celebración del plantel de Universitario se realizó la noche del domingo, tras concluir el Torneo Clausura. En los videos también aparece el goleador Alex Valera moviéndose al ritmo de la samba ‘Nazario Valera’.

    SOBRE EL AUTOR:
    Edison Flores se quita el polo en el escenario y baila ‘Cómo se mata el gusano’ junto a Christian Domínguez
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    'Puma' Rodríguez fue echado de avión en humillante escena a sus 82 años: "Bájese de mi avión"

    Natalie Vértiz SORPRENDIÓ al mostrar el verdadero trato que le da a su trabajadora del hogar: “Visa aprobada”

    Melissa Klug comparte sentido mensaje tras descubrirse que Jesús Barco entra a la habitación de su hija Melissa Lobatón a sus espaldas

    Paul Michael se realizó un íntimo procedimiento estético y Pamela López queda en shock: “Wow, ¿esto es real?”

    Abogado de Christian Cueva renunció y buscó a escondidas a Pamela López para advertirle: "Habla con tu menor hija"

    Lo más vistos en Farándula

    Renato Rossini dedicó SENTIDO mensaje de despedida a Guillermo Rossini por su partida y reveló qué lo une: “Hasta siempre…”

    La transformación de Arnie Hussid: De exitoso modelo de Gisela Valcárcel a ser expulsado de Perú y regresar con fuerza

    Mario Hart sorprende en vivo a Korina Rivadeneira con ROMÁNTICO DETALLE por su cumpleaños tras irse del país

    Cantantes de Corazón Serrano encaran a conductor ecuatoriano por incómodas preguntas: "Muy morbosa, la verdad"

    Melissa Klug se muestra INDIFERENTE tras campeonato de su hijo menor: Jefferson Farfán sí asistió y así REACCIONÓ

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 37.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;