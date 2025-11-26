Edison Flores se quita el polo en el escenario y baila ‘Cómo se mata el gusano’ junto a Christian DomínguezÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Edison ‘Orejita’ Flores volvió a ser protagonista durante las celebraciones por el histórico tricampeonato de Universitario. En medio de la fiesta crema, el plantel disfrutó de un show especial a cargo de La Gran Orquesta Internacional, liderada por Christian Domínguez. Fue entonces cuando, entre risas y aplausos, el popular cantante –conocido por su estilo irreverente– animó al jugador y le enseñó a bailar el célebre paso de ‘cómo se mata el gusano’.
Edison Flores baila ‘Cómo se mata el gusano’ al lado de Christian Domínguez
Domínguez, declarado hincha crema, publicó en sus historias varias postales de los festejos. Al igual que él, en redes empezaron a circular numerosos videos de la celebración.
Mientras tanto, el ex extremo, conocido por mostrar constantemente su buen estado físico, no dejó pasar la ocasión para destacar en el evento. Aprovechó la emoción del momento para compartir escena con el “Pino” Domínguez, quien animaba con entusiasmo la peculiar presentación.
En varias de estas grabaciones se observa a ‘Orejitas’ quitándose el polo, imitando a Domínguez, y bailando junto a él el famoso ‘Cómo se mata el gusano’. La celebración del plantel de Universitario se realizó la noche del domingo, tras concluir el Torneo Clausura. En los videos también aparece el goleador Alex Valera moviéndose al ritmo de la samba ‘Nazario Valera’.