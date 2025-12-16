Miguel Hidalgo se PRONUNCIA tras declaración de ‘AMOR’ de Tilsa Lozano: “Yo la quiero”

Wapa.pe
Miguel Hidalgo, padre de los dos hijos de Tilsa Lozano, se pronunció sobre de las declaraciones de la exmodelo.

    Miguel Hidalgo habló por primera vez sobre las revelaciones de Tilsa Lozano. | Composición Wapa
    Miguel Hidalgo se pronunció ante las cámaras de 'La Noche Habla' tras las declaraciones de Tilsa Lozano en 'El Valor de la Verdad', donde admitió que aún siente amor por él. El empresario destacó el rol fundamental de la conductora en la vida de sus hijos y aseguró que está dispuesto a conservar un vínculo basado en el respeto y la cooperación mutua.

    “Me ha tocado cargar la mochila pesada de Tilsa, pero es la mamá de mis hijos. Yo la quiero. Yo siempre la soporto y a partir de eso, cualquier tipo de colaboración y ayuda, siempre voy a estar predispuesto, pero espero que me comprendas”, aseguró el popular 'Miguelón'.

    Tilsa Lozano confirma su amor sigue intacto por Migiel Hidalgo

    Luego de la emisión de 'El Valor de la Verdad', Miguel Hidalgo habló públicamente sobre Tilsa Lozano y destacó el lazo que los une como padres. Señaló que, aunque ya no son pareja, mantienen una comunicación cordial y un vínculo enfocado en el bienestar de sus hijos.

    “Bueno, es el papá de mis hijos, cómo no lo voy a amar. Tenemos una hermosa relación. Yo siempre lo he dicho, Miguel siempre va a ser mi familia para toda la vida. Él sabe que yo lo quiero y siempre que hablamos nos decimos lo mucho que nos queremos y respetamos sobre todo como padres. Lo amo”, manifestó Tilsa, reafirmando su cariño y cercanía familiar.

    Tilsa Lozano reveló que Jackson Mora fue su “paño de lágrimas” tras separación con ‘Miguelón’

    Tilsa Lozano dejó en shock a los televidentes al confesar que su momento más complicado fue la ruptura con Miguel Hidalgo. La exmodelo indicó que padecía de ansiedad y depresión, llegando a sentir que había perdido su familia y recurriendo a medicación para sobrellevar lo que estaba pasando. En medio de ese momento delicado, la ex vengadora conoció a Jackson Mora.

    Según la conductora de TV, el luchador le llegó a dar tranquilidad, risas y seguridad, convirtiéndose en refugio emocional. “Me refugié en él, él fue mi refugio… tanto así que dejé de medicarme cuando empecé esa relación”, comentó.

    Miguel Hidalgo se PRONUNCIA tras declaración de 'AMOR' de Tilsa Lozano: "Yo la quiero"
