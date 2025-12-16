Wapa.pe
La radical transformación de Sandra Arana: De 'chica terremoto’ a desaparecer de Perú

¡FRACASO TOTAL! Empresario revela que show de Pamela Franco y Christian Cueva NO recuperó ni un sol

El empresario Raúl Flores conversó con el programa de Magaly Medina y afirmó que no consiguió recuperar los S/30.000 que gastó por la presentación de Christian Cueva y Pamela Franco en Chiclayo.

    La polémica pareja se presentó en una discoteca de Chiclayo.
    Pamela Franco y Christian Cueva hacen caso omiso a las críticas y se muestran más unidos desde que el futbolista abandonara el club Emelec de Ecuador. Hoy en día, el jugador acompaña a la cumbiambera en sus shows y hasta lanzaron un el llamado ‘Tour Cervecero’, con el que vienen visitando diversos escenarios del país. No obstante, una de las presentaciones no tuvo el éxito que esperaban.

    El programa de ‘Magaly Tv: la firme’ se comunicó con el empresario Raúl Flores, quien contó que el show que dieron ambos personajes el pasado sábado 13 de diciembre en Chiclayo no tuvo la acogida esperada, pese a que se hizo la inversión de 30.000.

    Empresario que contrató a Pamela Franco y Cueva reveló que show en discoteca fue FRACASO

    Durante la entrevista que dio para el programa de la popular periodista no tuvo pelos en la lengua sobre la presentación y el alto monto que pagó: “¿Y fue rentable el show?”, consultó el periodista. La respuesta del empresario fue contundente: “La verdad que no, amigo, ni para recuperar”, afirmó, indicando que el evento no obtuvo ganancias esperadas.

    Pamela Franco EXPLOTÓ contra reportera de ‘América hoy’

    Durante un show de Christian Cueva junto a Pamela Franco en San Martín de Porres, el futbolista se mostró esquivo con los medios, evitó dar declaraciones y mantuvo distancia de cámaras y reporteros. Incluso, respondió con ironía al notar el micrófono de una reportera de América Hoy: “Este micro no lo quiero”, expresó, demostrando su molestia con la situación.

    Por último, el futbolista criticó la manera en la que lo estaban abordando y pidió más respeto por su vida privada y las decisiones que toma. “Piensa, tú me dices a mí si soy feliz, yo te respondí que sí. Ella es muy política, yo te voy a decir la verdad. Antes de hablar de alguien, investiguen. Primero investiguen su vida, tú a mí no me has pagado nunca, yo soy como soy. Quien hable de mí, tápense la boca”, manifestó el 'Aladino'.

    
    ;