Magaly Medina ARREMETE contra Cueva tras tenso cruce con reporteros: “Grosero, patán y desubicado”

Magaly Medina criticó duramente a Christian Cueva tras su actitud con la prensa. El futbolista protagonizó un tenso cruce que generó polémica.

La periodista no dudó en criticar al futbolista por su reacción ante reportera. | Composición Wapa

Christian Cueva volvió a quedar en el centro de la polémica tras un tenso encuentro con reporteros durante un evento realizado en San Martín de Porres, al que asistió junto a Pamela Franco. Las imágenes del momento no pasaron desapercibidas y fueron ampliamente comentadas en Magaly TV La Firme, donde Magaly Medina lanzó una crítica directa contra el futbolista por su forma de dirigirse a los periodistas.

Para la conductora, la reacción del mediocampista evidenció una conducta reiterativa y poco respetuosa. “Siempre tan grosero, tan patán. La falta de educación se le nota”, afirmó al analizar los videos, dejando claro que, a su juicio, no se trata de un episodio aislado.

“Cree que los periodistas deben ser sus fans”, dice Magaly

Durante el análisis, Medina sostuvo que Cueva confunde el uso de un lenguaje coloquial con una supuesta habilidad comunicativa. “Cree que porque maneja el lenguaje de la calle está siendo un gran comunicador y que los periodistas deben ser sus fans”, señaló, cuestionando la manera en la que el futbolista enfrenta la cobertura mediática.

El cruce ocurrió cuando los reporteros esperaban declaraciones tras el evento. Cueva se mostró incómodo, elevó el tono de voz y lanzó comentarios directos contra un periodista del programa Un día en el mall de Willax. Aun así, aceptó hablar brevemente, aunque marcando límites claros: “Estoy tranquilo, en un buen momento, pero no hablaré de mis hijos”.

La tensión aumentó cuando criticó la forma en que algunos espacios abordan su vida personal. En ese contexto, pidió que los comunicadores “investiguen antes de hablar” y lanzó una frase que encendió aún más la polémica: “se laven la boca”.

Magaly lo califica de “desubicado” y sin autocrítica

Lejos de suavizar su postura, Magaly Medina insistió en que la actitud de Cueva refleja falta de reflexión sobre su propio comportamiento. “Es tan desubicado. Miren cómo las personas no se percatan de las cosas que hacen mal, no hacen nunca una mea culpa. Siguen de lo más pedantes, sintiendo que son dueños de la verdad y que su actuar es el correcto”, expresó.

La conductora recordó que los periodistas cumplen una función informativa y que las figuras públicas deben mantener una relación respetuosa con la prensa, incluso cuando los temas resultan incómodos.

Nuevo cruce: Cueva pierde la paciencia con “América Hoy”

El episodio no terminó ahí. Más adelante, Christian Cueva volvió a mostrarse alterado al ser abordado por una reportera de América Hoy. Visiblemente molesto por la insistencia de las preguntas, lanzó una frase que quedó registrada en cámaras: “Dos años me tienen jo....do”.

El futbolista rechazó el micrófono del programa y fue tajante: “Este micro no lo quiero”. Luego agregó: “Miren que les estoy atendiendo, nunca atiendo a nadie y ustedes saben. Se están yendo de avance (…) lo único que le puedo decir a ustedes es que los temas de mis hijos no los toco”.

Ante un pedido para que besara a Pamela Franco frente a cámaras, respondió con ironía: “No, no. Tampoco te voy a... tienen que pagarme, lo que te voy a hacer. Todo lo quieren gratis”.

Janet Barboza y Pamela Franco reaccionan al incómodo momento

El intercambio finalizó con otra frase que encendió el debate: “Antes de que seas reportera y yo futbolista, somos seres humanos”, seguida de una advertencia directa: “Antes de hablar de alguien, investiguen. Quien hable de mí, lápense la boca”.