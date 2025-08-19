Wapa.pe
Giuliana Rengifo sorprende al revelar que volvió a la soltería tras anunciar su boda ¿Regresarán?

Giuliana Rengifo pasó de anunciar boda con su “príncipe azul” a confirmar que está soltera. La cantante de cumbia reveló los motivos de su decisión y habló sobre su futuro sentimental.

    Hace apenas unos días, Giuliana Rengifo contaba emocionada que había recibido una propuesta de matrimonio de su pareja, un empresario al que llamaba su “príncipe azul”. El anillo de compromiso llegó en medio de una cena romántica y la cantante planeaba casarse en diciembre. Sin embargo, el panorama cambió radicalmente.

    “Totalmente (soltera), tengo que seguir avanzando y de amor no se vive”, confesó Giuliana en diálogo con Trome, confirmando que la relación terminó antes de llegar al altar. La intérprete de cumbia evitó dar el nombre de su expareja, aunque señaló que fue alguien que la hizo feliz en su momento.

    Giuliana Rengifo revela que no habrá boda

    La noticia cayó como un balde de agua fría para quienes la seguían de cerca. La cantante explicó que, pese a la ilusión inicial, decidió dar marcha atrás porque no quiere repetir errores del pasado. “Estoy tomando las cosas con mucha responsabilidad, ya que he vivido de algunos intentos de amor y me han pagado mal. He preferido estar sola, que me den un anillo o me digan que nos vamos a casar, eso no certifica que ya”, declaró.

    Sobre los motivos de la separación, Giuliana prefirió no entrar en detalles, aunque sí dio una pista: “Nada está cerrado ni decidido. En un hombre no busco solo un tema de fidelidad, sino todo: respeto, que entienda mi trabajo y tenga personalidad”.

    En cuanto al anillo de compromiso, la artista aseguró que lo mantiene guardado, sin descartar del todo un futuro reencuentro.

    Del compromiso a la ruptura en menos de una semana

    El contraste con sus declaraciones previas no pasó desapercibido. El 11 de agosto, la cantante había confirmado con entusiasmo que estaba comprometida y que la boda sería a fin de año en Piura. “Él no tiene que ver nada con el ambiente artístico, no es piurano, es empresario y prefiero por ahora no revelar su nombre; solo puedo decir que me hace muy feliz y hace lo que quiero. Es mi príncipe azul”, contó en aquel entonces.

    Además, había asegurado que su familia compartía su alegría: “A fin de año, en diciembre, Dios mediante y, por supuesto, será en Piura. Mis hijas y mi mamá están felices”.

    Hoy, en un giro inesperado, Giuliana Rengifo muestra que su prioridad es seguir adelante, poniendo en primer lugar su estabilidad personal y emocional.

