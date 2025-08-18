Karen Schwarz y Ezio Oliva PREOCUPADOS por el estado de salud de su hija: La hospitalizaron de emergenciaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Durante la madrugada del domingo 17 de agosto, Karen Schwarz y Ezio Oliva atravesaron un momento de gran angustia al tener que acudir de inmediato al hospital con su pequeña hija. El propio cantante relató lo ocurrido en su cuenta de Instagram, donde detalló que el episodio sucedió alrededor de las 3:30 a. m.
“Nos despertamos con la tos ahogada de nuestra hija”, escribió Ezio Oliva en un mensaje que conmovió a sus seguidores.
Ezio agradeció la rápida reacción de Karen Schwarz fue clave
En su publicación, el artista recordó que al inicio pensó que no era grave, pero fue la intuición de Karen la que cambió todo.
“Yo, medio dormido, pensé: ‘ya se le pasará’. Pero ahí entró en acción Karen —como todas las mamás, con ese radar sobrenatural— y se tomó el tiempo de revisarla bien”, señaló.
Ese instante fue determinante, pues Schwarz advirtió que la respiración de la menor no era normal y decidió actuar sin demora.
Un diagnóstico que generó alarma
“Se dio con la sorpresa: su pechito hacía un hundimiento raro debajo de las costillas al respirar”, contó Oliva sobre lo que descubrió su esposa. La pareja no dudó en salir de inmediato rumbo a la emergencia.
“Me despertó de golpe y salimos corriendo a la emergencia, en pijama y con cara de susto”, añadió el cantante.
Ya en el hospital, los médicos diagnosticaron a la niña con un broncoespasmo moderado, una condición respiratoria que pudo haberse complicado de no recibir atención oportuna.
El mensaje de Ezio Oliva a los padres
Gracias a la reacción rápida de ambos, el cuadro fue controlado y la menor se encuentra en recuperación. Aun así, el especialista recomendó que permanezca bajo observación.
“Hoy solo me queda dar gracias porque Cayetana está fuera de peligro y recordar lo importante que es estar atentos siempre”, reflexionó Oliva, dejando un mensaje para otros padres sobre la importancia de no ignorar las señales de alerta en la salud de sus hijos.