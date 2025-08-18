Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ES OFICIAL | Las dos universidades que cerrarán este agosto del 2025 tras no lograr licenciamiento de Sunedu

Karen Schwarz y Ezio Oliva PREOCUPADOS por el estado de salud de su hija: La hospitalizaron de emergencia

Karen Schwarz y Ezio Oliva vivieron una madrugada de emergencia con su hija. El diagnóstico de broncoespasmo encendió las alarmas, pero la rápida reacción de Karen fue clave para evitar complicaciones.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Karen Schwarz y Ezio Oliva PREOCUPADOS por el estado de salud de su hija: La hospitalizaron de emergencia
    La pareja alarmó al compartir que tuvieron que internar a una de sus hijas. | Composición Wapa.
    Karen Schwarz y Ezio Oliva PREOCUPADOS por el estado de salud de su hija: La hospitalizaron de emergencia

    Durante la madrugada del domingo 17 de agosto, Karen Schwarz y Ezio Oliva atravesaron un momento de gran angustia al tener que acudir de inmediato al hospital con su pequeña hija. El propio cantante relató lo ocurrido en su cuenta de Instagram, donde detalló que el episodio sucedió alrededor de las 3:30 a. m.

    “Nos despertamos con la tos ahogada de nuestra hija”, escribió Ezio Oliva en un mensaje que conmovió a sus seguidores.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Bárbara Mori elogia a Stefano, hijo de Christian Meier y destaca su talento en la actuación: “Sacó el talento del papá”

    Ezio agradeció la rápida reacción de Karen Schwarz fue clave

    En su publicación, el artista recordó que al inicio pensó que no era grave, pero fue la intuición de Karen la que cambió todo.
    “Yo, medio dormido, pensé: ‘ya se le pasará’. Pero ahí entró en acción Karen —como todas las mamás, con ese radar sobrenatural— y se tomó el tiempo de revisarla bien”, señaló.

    Ese instante fue determinante, pues Schwarz advirtió que la respiración de la menor no era normal y decidió actuar sin demora.

    wapa.pe

    Un diagnóstico que generó alarma

    “Se dio con la sorpresa: su pechito hacía un hundimiento raro debajo de las costillas al respirar”, contó Oliva sobre lo que descubrió su esposa. La pareja no dudó en salir de inmediato rumbo a la emergencia.
    “Me despertó de golpe y salimos corriendo a la emergencia, en pijama y con cara de susto”, añadió el cantante.

    Ya en el hospital, los médicos diagnosticaron a la niña con un broncoespasmo moderado, una condición respiratoria que pudo haberse complicado de no recibir atención oportuna.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: Suheyn Cipriani renuncia a “El Valor de la Verdad” y revela sus verdaderos motivos para no exponer a su madre

    El mensaje de Ezio Oliva a los padres

    Gracias a la reacción rápida de ambos, el cuadro fue controlado y la menor se encuentra en recuperación. Aun así, el especialista recomendó que permanezca bajo observación.

    “Hoy solo me queda dar gracias porque Cayetana está fuera de peligro y recordar lo importante que es estar atentos siempre”, reflexionó Oliva, dejando un mensaje para otros padres sobre la importancia de no ignorar las señales de alerta en la salud de sus hijos.

    SOBRE EL AUTOR:
    Karen Schwarz y Ezio Oliva PREOCUPADOS por el estado de salud de su hija: La hospitalizaron de emergencia
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Expareja de Micheille Soifer llora en reality tras confesar que tuvo un encuentro con un hombre por dinero

    Farfán le habría pedido a Ivana Yturbe ESCONDER su romance de Samahara por temor a Melissa Klug

    Magaly arremete contra Ana Siucho: “¿No estudiaba medicina? Ahora está en Miami, viviendo del marido"

    Paul Michael se ríe y le responde a Paco Bazán por llamarlo “mantenido”: “Debe estar celoso de mi relación”

    Samahara Lobatón revela que Farfán fue su 'figura paterna', pero resalta a Jesús Barco: “Me doy cuenta de lo que realmente faltó”

    Lo más vistos en Farándula

    Samahara Lobatón revela la exorbitante cifra que gana como influencer: “Más que Dina Boluarte”

    Magaly Medina rompe su silencio tras perder juicio contra Farfán: "Una cachetada a la justicia, me reuniré con mis abogados"

    Luis Fernando ‘El Diablo’, amigo de Pamela López, es detenido por la Divincri | VIDEO

    Samahara confiesa que vivió con ex de Farfán y sufrió dolorosa traición de su parte: "Contó algo a Jefferson que yo solo le había contado a ella"

    Magaly Medina pierde juicio contra Jefferson Farfán y tendrá que pagarle 300 mil soles

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    B - Factory Lent

    Monturas Importadas de Lentes de Metal o Carey + Resina UV + Examen Visual y Más

    PRECIO

    S/ 39.90
    Comprar

    Benya Spa

    Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;