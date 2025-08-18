Bárbara Mori elogió el talento de Stefano Meier en la conferencia de prensa de 'Mistura', la película que se estrenará el 21 de agosto en cines peruanos.

Bárbara Mori sorprendió a todos al elogiar el talento de Stefano Meier durante la conferencia de prensa de ‘Mistura’. El hijo de Christian Meier comparte escena con la reconocida actriz bajo la dirección de Ricardo de Montreuil. La película, que se estrenará el 21 de agosto en cines peruanos, reúne a tres generaciones de actores en una historia que combina emociones profundas y gastronomía peruana. Mori destacó especialmente la madurez actoral de Stefano y su conexión en el set.

La cinta, producida por Iván Orlic y con estreno programado para el 21 de agosto en cines peruanos, reúne a tres generaciones de talento en una historia centrada en la reinvención personal a través de la gastronomía peruana. Mori, quien interpreta a Norma Piet, una mujer enfrentada al abandono y a la crisis existencial, contó cómo fue su primera impresión al trabajar junto a Stefano.

“A mí me encantó trabajar con Stefano. Yo lo conocía desde más chiquitito, y verlo crecer... Luego, cuando nos distanciamos un poco por el trabajo, –siempre estuvimos Christian y yo como muy conectados–, pero a veces había mucho tiempo que no nos veíamos, ahí volvía a ver fotos de sus hijos y eran ya enormes. (Christian) siempre me hablaba de ellos, y cuando me contó que Stefano estaba entrando en esta carrera y me mostró un corto, lo vi actuar por primera vez y dije: ‘Guau, sacó el talento del papá’”, confesó emocionada.

La actriz también compartió lo especial que fue encontrarse con Stefano en el set, ya no solo como conocido, sino como colega. “Y cuando me topo con él, en el set ya como colegas, fue hermosísimo, porque aparte las escenas que compartimos juntos son muy sensibles. Tocan fibras muy humanas. El trabajo que hiciste, Stefano, en la película, a mí me llegó a las profundidades, porque realmente conectamos juntos”, añadió.

“Transmites así cabrón con todo lo que hiciste. Realmente fue un honor para mí compartir contigo, también siendo hijo de Chris, que amo y adoro con todo mi corazón. Entonces, nada, fue muy bello, muy bonito”, sostuvo Mori sobre el talento del hijo de Christian con quien compartió en la reciente película.

Stefano Meier agradece a Bárbara Mori y emociona a Christian Meier con su actuación en ‘Mistura’

Stefano Meier, de 29 años, formado en la New York Film Academy y la Stella Adler Academy, expresó su gratitud por la oportunidad de compartir escenas con Bárbara Mori, destacando la confianza y comodidad que la actriz transmite en el set. “Gracias. Yo solo para añadir una cosita a eso. Precisamente, esas escenas, que a simple vista sí son emotivas, son complejas, pero se sintieron mucho más fácil de lo que debió haber sido por actuar con Bárbara, porque ella lo hace sentir–te hace sentir que estás actuando realmente en mucha confianza, lo hace sentir muy, muy fácil. Entonces, es algo que yo resalto mucho de este rodaje”, afirmó el joven actor.

El estreno de Mistura también fue un momento especial para Christian Meier, quien no dudó en destacar el esfuerzo y talento de su hijo, especialmente al interpretar emociones en un idioma distinto al materno.

“Me emociona. Como padre, hay momentos en la película que realmente me llegan al corazón. La primera vez que vi el primer corte, obviamente, no pude dejar de emocionarme, más allá de tener los ojos mojados, porque realmente es un gran trabajo. Además, es un gran esfuerzo, porque transmitir emociones en un idioma que no es el tuyo, también requiere de mucha dedicación”, explicó.